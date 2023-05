Treći put u klupskoj povijesti, a prvi nakon 1990. godine, nogometaši Napolija osvojili su naslov talijanskog nogometnog prvaka. Odmah nakon što je završila utakmica u Udinama (1:1) nakon koje je postalo jasno da će izabranici Luciana Spallettija osvojiti titulu, počelo je neviđeno slavlje po čitavom gradu podno Vezuva.

Doček s igračima i stručnim stožerom Napolija po povratku iz Udina očekuje se u poslijepodnevnim satima. Odluka je kluba da se umjesto na glavni napuljski aerodrom Capodichino sleti na nešto manji, vojni aerodrom Grazzanise, sjeverno od grada kako ne bi bilo sigurnosnih problema oko dolaska u klupski kamp Castel Volturno. Neće biti parade u šampionskom double-deckeru kroz grad, budući da je već u nedjelju nova utakmica, a da do kraja prvenstva ima još pet kola.

Reakcija Luciana Spallettija u TV-prijenosu utakmice iz Udina rekla je sve. Osvojio je svoju prvu trenersku titulu u Italiji, proživljavao sve i svašta na tom putu.

"Ova momčad ima budućnost. Ovo posvećujem čitavom gradu Napulju. Zaslužili smo tu titulu. Posvećujem je svojoj braći".

Posebno je trijumf posvetio svojem bratu Marcellu, koji je preminuo prije četiri godine. Zasuzile su mu oči nekoliko puta, a znao se i našaliti na račun svojih igrača, ponajprije Victora Osimhena.

"Jako je snažan igrač. Znate, on je jako dobroćudan. Kad god vidi loptu, uvijek je nastoji uloviti, biti u igri. Zabio je pogodak kojim nam je osigurao Scudetto, to je velika stvar".

Naime, nigerijski napadač je u 52. minuti izjednačio na konačnih 1:1 u Udinama i tako došao do svog 22. pogotka u Serie A ove sezone. Naravno, morao se spomenuti i veliki Diego Maradona.

"Ljudi su ovdje nekada gledali Maradonu. On je imao i neko svoje proročanstvo. Ja sam uoči sezone govorio da idemo osigurati Ligu prvaka, kao što smo to učinili prošle sezone. Već tada sam govorio da ćemo sada biti jaki, nisu mi vjerovali kada sam kroz sezonu govorio da možemo osvojiti naslov. Ja sam došao ovdje osvojiti ovo, to je sve".

Javio se odmah potom i predsjednik Aurelio De Laurentiis.

"Hvala, hvala svima. Uvijek su mi govorili da žele pobijediti i sada smo došli do pobjede svi zajedno. Imamo još tri domaće utakmice, prva na redu je Fiorentina u nedjelju. Idemo napraviti feštu za pamćenje. Čekali smo ovo 33 godine. Obećao sam navijačima da ćemo osvojiti naslov nakon 10 godina mog vodstva, evo malo smo i uranili i osvojili ovo dvije godine ranije. Sada moramo nastaviti osvajati u seriji, a onda probati isto i u Ligi prvaka".