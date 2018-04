VAHID HALILHODŽIĆ DETEKTIRAO RAZLOG OTKAZA: ‘Znam da im je to smetalo’

‘To je presedan. Doslovce presedam. Ja sam šokiran’, kaže Halilhodžić

Pod dosad nerazjašnjenim okolnostima i samo dva mjeseca prije početka Svjetskog nogometnog prvenstva stigla je informacija da japansku reprezentaciju ondje neće voditi izbornik koji ju je do Mundijala doveo. Vahid Halilhodžić, potvrđeno je, dobio je otkaz.

Što se iza svega krije i zašto je došlo do otkazivanja suradnje, ne zna niti sam Halilhodžić. Barem tako tvrdi, premda, čini se, naslućuje u čemu je stvar.

“Ma gledajte, to je presedan. Doslovce presedan. Još sam šokiran, teško mi je prijeći preko ovoga. I vjerujte, to nisam zaslužio. U reprezentaciji smo imali odličnu atmosferu, pratili su nas i sjajni rezultati, sve je bilo spremno za dobre nastupe na SP-u, a onda se dogodilo to što se dogodilo. Tužan sam, šokiran i razočaran”, prenosi portal 24sata.hr Halilhodžićeve riječi.



Sve se vrti oko novca

“U Japanu se sve vrti oko novca i biznisa, pa tako gledaju i na nogomet. I to su valjda glavni razlozi smjene. Sljedećih ću dana otići u Japan, vidjeti što se događa, a onda se i konačno službeno oglasiti”, dodao je Halilhodžić odbacujući ideju da je izgubio povjerenje igrača.

“Nisam imao niti jedan sukob s nekim igračem, ni najmanju trzavicu. Opet, tu su bili neki iskusniji igrači koji su strepili za mjesto u reprezentaciji, možda mislili da neće na SP. Njih dvojica-trojica i nisu igrali previše u posljednje vrijeme, znam da im je to smetalo, no uvijek ima nezadovoljnih…”, zaključio je Halilhodžić.