HEROJ VATRENIH NAJAVIO FINALE: ‘Ma mi nismo normalni. Sad želimo jednog ‘zlatka’ oko vrata’

Napokon smo skinuli ‘Vatrene’ sada smo došli mi koji nismo normalni. Ispisali smo povijest,” kazao je vratar hrvatske reprezentacije Danijel Subašić nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji.

“Ovo je nemoguće. Napravili smo čudo, imamo medalju oko vrata. Živjeli smo za to da dođemo i ostanemo u Moskvi do kraja. To smo učinili, no čeka nas još jedan, najteži korak,” kazala je hrvatska ‘jedinica’.

Subašić je naglasio kako nakon tri nevjerojatne utakmice, tri produžetka i dvoje penala, ima još snage za Francuze koji čekaju u finalu.

“Sigurno da ima snage. Igrali smo tri produžetka, ali kada pitaš dečke ima li tko snage, svi kažu da imaju i da mogu dalje. Nema ovdje umora, daješ sve od sebe. Tko zna kada ćemo opet doći u ovakvu priliku. Sada ćemo se odmoriti i okrenuti Francuzima.”

Suba je svjestan kako ‘Hrvatska gori’, poručivši navijačima kako momčad želi ‘zlatka’ oko vrata.

Trud stigao na naplatu

“Hrvatska gori, a mi još nismo izgorili. U nama ima još snage, bitno je da smo u finalu i da imamo medalju oko vrata. Imamo jednoga Zlatka, a ne zove se Srebrenko i mi bi željeli ‘zlatka’ oko vrata.”

Naglasio je kako je sav trud i rad stigao na naplatu.

“Ne samo kroz ovih nešto više od mjesec dana, već i svih ovih godina prije, gdje nam je uvijek nešto nedostajalo. Sada se sve vratilo. Stvarno imamo dobru ekipu. I kada je teško pokažemo karakter i to nas krasi. U finalu ćemo dati sve od sebe, pa šta bude,” poručio je Subašić.

“Nismo svjesni što smo napravili. Cijela Hrvatska je u transu i nama je srce na mjestu što možemo priuštit našim navijačima ovakvo zadovoljstvo,” dodao je Domagoj Vida.

Stoper hrvatske vrste i turskog Bešiktaša je naglasio kako prvenstvo još nije završilo.

“Imamo još jednu utakmicu u nedjelju i ne mislimo stati. Ispred nas je najvažnija utakmica. Moramo se skupiti, pitanje umora je nebitno. Za ovakvu publiku i za naš narod moramo nači snage i imat ćemo snage i nadam se kako ćemo pokal donijeti kući.”

Posebna pohvala

Hrvatsku u finalu očekuje Francuska koja je prije 20 godina u polufinalu zaustavila ‘Vatrene’. Sada je prilika za uzvrat. “Nećemo govoriti o osveti. Gledat ćemo sebe, znamo da će biti teška utakmica. Vjerujemo u sebe, to smo pokazali i danas jer smo gubili, ali smo na kraju okrenuli rezultat i pobijedili.”

S druge strane će stajati Antoine Griezmann, te Kylian Mbappe. “Polako, sada se idemo proveselit, a sutra ćemo o njima,” dodao je Vida koji je na kraju želio pohvaliti liječničku službu i fizioterapeute.

“Svaka im čast, crpimo energiju iz naših ljudi, ali dečki svaki dan odrade posao i bez njih mi ne bi bili ovdje.

Ivan Rakitić je poručio kako je ovo čudesan uspjeh, posebno na način kako je to hrvatska vrsta ostvarila. “Radili smo sjajno od početka do kraja. Imali smo čak i više snage od Engleza, premda smo igrali tri produžetka. Danas je pobijedila bolja reprezentacija,” poručio je ‘Raketa’.