Rijeka nakon prve, a uoči uzvratne, utakmice finala Hrvatskog nogometnog kupa gostuje kod Osijeka u pretposljednjem kolu prvenstva koje je već izgubila od Dinama.

Susret koji se igra u nedjelju na Opus Areni najavio je trener Rijeke, Željko Sopić.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica. Oni imaju ambicije izaći u Europu, a mi imamo ambicije napraviti pozitivan rezultat i tako ćemo se pripremiti. Zbrojit ćemo se i oduzeti u odnosu na prethodni susret s Dinamom i u kontekstu sljedećega te pokušati polučiti pozitivan rezultat", rekao je Sopć te otkrio da zbog ozljeda ne može računati na Lindona Selahija, a vjerojatno ni na Marka Pjacu.

'Igramo kad igramo'

Komentirao je Sopić i utakmicu Dinama koji će u subotu gostovati u Koprivnici, dakle dan ranije od Rijeke.

"Ja imam informaciju da Dinamo igra u nedjelju. Ne znam je li se što mijenjalo. Ne znam, ne gledam nikad protivnika, gledam samo svoju ekipu. Igramo kad igramo, igrat će igrači koji će igrati i to je to", odgovorio je Sopić pa se dotaknuo i činjenice da bi neki igrači mogli već sada gledati prema prijelaznom roku:

"Ne znam što mojim igračima njihovi menadžeri pričaju niti me zanima. Mogu pričati što god hoće, a ja ih sve mogu staviti na klupu. To je moje pravo, a pravo njihovih menadžera je da im pričaju što hoće. Gledajte, to vam je tako. Tako je u svakom prijelaznom roku. Sele se igrači svakih par dana, mediji pišu. Mislim da su maksimalno fokusirani na utakmicu u Osijeku, onda na finale Kupa i na Slaven Belupo. Nakon toga će imati zasluženi odmor", zaključio je Sopić.

