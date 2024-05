Nogometaši Rijeke u subotu 11. svibnja od 17 sati gostuju kod Varaždina na stadionu NK Varteks u 34. kolu SuperSport HNL-a. Iako bez tri igrača sa žutim kartonima (Goda, Hodža, Radeljić), ambicije momčadi koju vodi Željko Sopić su najviše i cilj je puni bodovni plijen.

"Očekuje nas dosta zahtjevna utakmica u Varaždinu. Domaćin je nakon ove pobjede protiv Hajduka u jednom dobrom ritmu i u dobroj atmosferi. S druge strane, igramo bez tri igrača pa će priliku dobiti neki drugi. Siguran sam da će pokazati da na njih možemo ozbiljno računati u bliskoj i daljoj budućnosti. Idemo se u Varaždin nametnuti i pokušati pobijediti utakmicu", rekao je Željko Sopić.

Rijeka igra prvu od pet utakmica do kraja sezone, preostala su tri prvenstvena ispita i finale Kupa.

"Nakon ova dva posljednja rezultata ne možemo biti zadovoljni, ali ne mogu se oteti dojmu da smo mogli i trebali više. U sportu vam uvijek ne znači da ćete pobijediti kada ste dobri, kao što ne znači da ćete izgubiti kada ste loši. Istina je uvijek negdje u sredini. Ostalo nam je pet utakmica, idemo najprije koncentrirati se na onu u Varaždin napraviti sve da osvojimo tri boda, a onda na valu te pozitivne energije dočekati Kup utakmicu protiv Dinama."

Je li posljednji poraz od Dinama uzdrmao momčad? Koliko vam je potrebno za povratak na početne postavke?

Nije ovo matematika da je 3+2=5. Naravno da bi uzdrmalo bilo koga. Čak mi ni ne bi bilo krivo da smo odigrali lošiju utakmicu. Ovo nije umjetničko klizanje i nema ocjene za dojam. Jednostavno se rezultat pamti, zato i je teško. Puno smo razgovarali ovaj tjedan, dogovorili smo se kako ćemo dalje. Dečki se nemaju čega sramiti niti si što zamjerati. Tražio sam od njih da se svatko može pogledati u ogledalo nakon utakmice, i to su ostvarili. Nismo zadovoljni rezultatom, ali stisnuli smo ruku Dinamu. Puno smo pričali i mislim da će se te prazne glave osjetiti protiv Varaždina.

Rekli ste da je prvenstvo praktički riješeno. Priželjkujete li drugi scenarij i eventualni kiks Dinama?

Naravno da ovisimo o Dinamu. Moramo pobijediti Varaždin, to je ključ svega. Ostalo je u domeni rekla - kazala. Idemo u Varaždin po pobjedu i to je to, dalje nemamo što razmišljati. Nakon dva poraza nam treba pozitivan rezultat kako bismo podigli glave.

Poslije utakmice ste Vi i Goda dulje razgovarali. Glave su bile vruće, u čemu je bio problem?

Ni u čemu, u principu nikad nakon utakmice ne pričam. Nešto sam mu rekao, ali to je već zaboravljeno.

Kakav je osjećaj odigrati dobru utakmicu, ali ipak ostati bez svega? Kao neki treneri u polufinalu Lige prvaka.

Ako aludirate na Real Madrid, ja sam njegov navijač i ne mogu usporediti te dvije utakmice. Real je dominirao, bez obzira na to čiji si navijač. Došlo je do previda na kraju. Aludirate li na utakmicu PSG - Borussia Dortmund… Preferiram njemačke klubove, pa sam bio sretan što je on prošao. Dinamo je taj dan zabio dva gola, mi jedan. Dortmund je zabio gol, a je li zavrijedio više ili ne… PSG je pogodio pet stativa i prečki, negdje se zamjerio. Naporan rad i pridržavanje uputa na terenu dovest će vas do višeg cilja, odnosno do toga da ekipa bolje igra. Ne izvlačim se, kad izgubimo utakmicu, izgubio ju je samo trener. Tu večer sam Pale sam na svijetu. Kad pobijedite, svi smo pobijedili. Ali to je tako. Bit će uspona i padova, ali ako svaki put daš sve od sebe, češće ćeš ići nasmijan sa stadiona nego tužan.

Svi ponavljaju da su ponosni na Vas…

Nije neka utjeha, ali lijepo je čuti. To je sport, sport su pobjede i porazi. Jako si ponosan kada izgubiš, a ljudi vide da si dao sve od sebe. Nije to česta pojava na stadionu i kod navijača. Često se da sve od sebe, pa ljudi kažu da nemaš pojma. A nemam problema ni s time. Nadam se da će u mojoj i karijerama mojih igrača biti što više takvih dana. Ponovno čestitam Dinamu. Ponovno sam pogledao utakmicu s Dinamom. Bilo je kako je bilo, to je to.

Luka Modrić ide po šestu Ligu prvaka. Kako se to više može opisati?

To što Luka igra u tim godinama je savršenstvo. Nije samo Neuer pogriješio. Loptu koju je bacio ulijevo presjekao je Modrić glavom, sve je krenulo od njega. To je najviša razina, iznad toga ništa ne postoji. I Modrić na toj razini igra s 38 godina. Maestro.

Razmišljate li o onome što Vas čeka na ljeto, nova izgradnja ekipa?

Razmišljam o tome, ali to je realnost hrvatskog nogometa. Ne možeš trošiti ono što nemaš i moraš prodavati. Ako moraju oni s budžetom od 60 milijuna eura, onda mora i Rijeka, koja je privatan klub, pa neće doći nitko iz politike ili svemira i sanirati dugove ili ne znam što. Morate prodati da biste preživjeli. Da bar netko dođe, da novac i kaže da nećemo nikoga prodati. Dođe li ponuda, naravno da ćemo prodati igrače, a sad ovisi o ponudama i svemu ostalome. Mi moramo igrati što bolje, osvojiti bodove i Kup te što bolje predstaviti igrače u Europi.

Od prvog dana ostavljate dojam da se ide na vrh. Je li to Vaša osobina koju ćemo gledati i iduće sezone?

Uvijek težim vrhu. Igrat ćemo napadački nogomet i napast ćemo vrh SHNL-a. Ali sada je suludo o tome pričati, imamo još pet utakmica do kraja sezone. Idemo u Varaždin zapeti svim silama i pokušati uzeti tri boda.

Tri prisilne promjene uvjetovat će i neke rotacije.

"Tri igrača imaju kartone, ostali su svi zdravi. Neće biti velikih rotacija, igrat će oni koji su najbolji i najspremniji", zaključio je trener Rijeke.

Budući da Bruno Goda ima tri žuta kartona, prvi kandidat za upražnjeno mjesto na lijevom boku je Marijan Čabraja. Ozljede su stvar prošlosti i Čabraja je spreman za subotnji ispit.

"Idemo u Varaždin po pobjedu, igrat će dva, tri nova igrača, ali svi smo spremni i idemo po pobjedu", rekao je lijevi branič.

Čabraja je podijelio dojmove svlačionice nakon utakmice protiv Dinama, a uoči novih važnih ogleda koji očekuju Bijele.

"Nismo si imali što za zamjeriti. Igrali smo jako dobro, nekada prije smo imali malo sreće, a sada kad nam je najviše trebalo protiv Dinama je nismo imali. Ne znam ni sam koliko smo udaraca imali protiv Dinama i nismo si imali što za reći nego da tako nastavimo. Ako budemo igrali kako smo igrali protiv Dinama neće biti nikakvih problema", poručio je Marijan Čabraja.