Marcelo Brozović ove sezone ne igra za Inter na razini na koju su svi navikli. Ponajviše je problem u ozljedama, s kojima je Broz često "vodio borbe", a nije ni pomoglo naporno Svjetsko prvenstvo, gdje je naš veznjak s Vatrenima otišao do samog kraja i uzeo brončanu medalju.

Tijekom zimskog prijelaznog roka spominjalo se kako bi Brozović karijeru mogao nastaviti u Barceloni, dok bi Franck Kessié preselio u Inter. Ipak, do zamjene nije došlo te je naš veznjak ostao u Inter. No, Corriere dello Sport piše kako bi se to uskoro moglo promijeniti.

Inter je i dalje zainteresiran za usluge Bjelokošćanina iz redova Barcelone, ali bi se htjeli riješiti hrvatskog reprezentativca.

Prelazi u Barcelonu?

Isti izvor piše kako Inter nije zadovoljan njegovim ovosezonskim predstavama. Brozović je puno izbivao s terena i očito ga u klubu ne žele čekati. Imaju nekoliko rješenja u sredini, a dolaskom Kessieja konkurencija bi postala još vatrenija.

Kessié je stigao u Barcelonu u ljeto 2022. godine iz Milana, ali se nije pretjerano naigrao u prvom dijelu sezone te su mnogi smatrali da bi trebao napustiti Camp Nou. Ipak, to se malo promijenilo u drugom dijelu sezone te Mundo Deportivo piše kako bi Kessié volio ostati u Barceloni, što znači da bi Inter imao nešto teži posao. Navodno su za usluge Broza zainteresirani i Real Madrid te Chelsea.

Pošalju li i Brozovića u Barcelonu, Katalonci bi se vrlo lako mogli predomisliti. Broz je svoju karijeru počeo u Hrvatskom Dragovoljcu, a potom je preko Lokomotive stigao do Dinama. Od 2015. godine je član Intera, za koji je skupio 307 nastupa te je postigao 30 pogodaka i podijelio 37 asistencija. Njegova vrijednost se procjenjuje na 35 milijuna eura.