Novinar uglednog španjolskog sportskog dnevnika AS-a, Alfredo Relano, napisao je podosta zapaljiv komentar o PSG-u, u kojem je iznio ozbiljne optužbe na račun ultrabogatog francuskog kluba.

AS je objavio njegov tekst pod naslovom "PSG maltretira Icardija, Kurzawu, Dagbu, Kehrera i Wijnalduma". U uvodu pojašnjava kako je PSG naglo postao globalni velikan i jedan od većih rivala Real Madrida, te kako su svoj model poslovanja pokušali precrtati od Reala, zbog čega je na kraju i došlo do sukoba između dvaju moćnih klubova.

"Njihovi sukobi ne događaju se zbog Lige prvaka, kao što je slučaj s Bayernom, već zbog želje da se bude megabrend svjetskog nogometa. PSG je tome težio s trojcem Mbappe, Messi i Neymar, koji su replika originalnih Galacticosa Real Madrida. Taj projekt objašnjava borbu za Mbappea", smatra.

"UEFA gleda na drugu stranu kada francuski klub govori o financijskom fair-playu. PSG se mora pretvarati da nešto radi po tom pitanju", navodi Relano i potom otkriva kojim se metodama služi PSG kako bi marginalizirao i otjerao neželjene igrače.

Zlostavljaju igrače

"Glumeći štednju, odlučili su se riješiti šestorice igrača koji se ne uklapaju u plan novog direktora Luisa Camposa. To su: Icardi, Draxler, Kurzawa, Dagba, Kehrer i Wijnaldum. Oni, naravno, ne žele otići. Pariz je Pariz, nema mnogo klubova koji toliko mogu platiti", stoji u komentaru.

Zatim je naveo neke od metoda, koje čak karakterizira kao zlostavljanje. "Svi superbogati klubovi, uključujući Real i Barcu, imaju isti problem, ne mogu se riješiti igrača ako im se ne poveća plaća. PSG se u takvoj situaciji odlučio na barbarski pristup. Ne samo da će igračima organizirati odvojene treninge, već će koristiti različite svlačionice i neće imati pristup parkingu. Brutalno", tvrdi Relano.

"To je novi primjer institucionalnog zlostavljanja koje nogomet prihvaća s mrskom prirodnošću. Ne znam kako će ovo završiti niti što će biti s tužbom protiv Neymara koja će se dogoditi, ali PSG si puca u nogu. Da bi imao status koji želi, potrebna mu je moralna veličina. Bivši predsjednik Reala Santiago Bernabeu to je uvijek njegovao i to je obilježje kluba. PSG je daleko od Reala po tradiciji i trofejima, a još dalje korporativnoj pristojnosti", zaključuje se.