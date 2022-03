Marko Brkljača, 17-godišnji napadački vezni, slovio je za jednog od najvećih talenata Hajduka, a sada bi mogao napustiti Split. Junior Bijelih već je neko vrijeme u drugom planu te se ne može izboriti za minutažu kakvu uživaju Stipe Biuk i Marin Ljubičić.

Zadranin se nije uspio dogovoriti s Hajdukom oko novog ugovora te bi mogao napustiti Poljud i to besplatno. Priču donosi Dalmacija News, koji pretpostavljaju da će mladić svoju karijeru nastaviti u Zagrebu, točnije Lokomotivi kojoj bi se priključio na ljeto.

Brkljaču je svojevremeno The Guardian uvrstio na listu najvećih svjetskih talenata, pa shodno tome, njegova obitelj i on tražili su veći ugovor nego što je Hajduk bio spreman dati. Zbog toga će 17-godišnjak otići s Poljuda praktički bez prilike da pokaže o kakvom se talentu radi.

Htio ga i Juventus

Brkljača je rođen 15. srpnja 2004. godine, a svoju karijeru započeo je u Velebitu iz Benkovca. 2014. godine stigao je u Hajduk, a nedavno je popularni Calciomercato pisao kako je velika želja torinskog Juventusa.

Njegovu odluku o odlasku komentirao je i Mindaugas Nikoličius:

"On i njegovi predstavnici nisu prihvatili našu ponudu te će Marko na ljeto postati slobodan igrač. Prvu ponudu poslali smo mu prije deset mjeseci, ali su njegovi roditelji i predstavnici imali nerealne zahtjeve. Mislim da smo mu kao klub pokazali poštovanje, a on je u razgovoru uvijek isticao da želi ostati u Hajduku. Dali smo mu najbolju moguću ponudu, jednaku našim ostalim najvećim talentima. Marku ćemo osigurati sve uvjete za treniranje do kraja ugovora te mu u nastavku karijere želimo svu sreću".