Brazilski superstar Neymar mora se podvrgnuti operaciji gležnja i više neće igrati ove sezone, potvrdio je njegov klub PSG.

Brazilac je prije dva tjedna u utakmici protiv Lillea ozlijedio desni gležanj i već je ranije potvrđeno da će zbog toga propustiti utakmicu protiv Bayerna u Ligi prvaka i očekivalo se da će se vratiti nakon nekoliko tjedana, no sada je, nakon dogovora s klubom, odlučeno da je operacija najbolje rješenje.

"U nekoliko se navrata u posljednjim godinama pokazalo da je Neymarov desni gležanj nestabilan. Nakon posljednjeg uganuća 20. veljače, medicinsko osoblje PSG-a preporučilo je operaciju kako bi popravili ligamente i spriječili veći rizik od ponavljanja ozljede. Svi su upitani stručnjaci to potvrdili. Operacija će se obaviti u nadolazećim danima u Dohi, a očekuje se odmor od tri do četiri mjeseca prije njegovog povratka treninzima", stoji u priopćenju PSG-a.

To znači da je za Neymara ova sezona završila. Francusko prvenstvo naime, završava 3. lipnja, a sedam dana kasnije je finale Lige prvaka. No, za pariški sastav još je dug i neizvjestan put do mogućeg finala u Istanbulu.

PSG u srijedu očekuje uzvratni susret osmine finala Lige prvaka protiv Bayerna u Munchenu. U prvom susretu Bayern je u Parizu slavio sa 1-0.

Neymar je ove sezone jedan od najboljih igrača pariškog kluba. U 29 utakmica u svim natjecanjima postigao je 18 golova i 17 puta asistirao.