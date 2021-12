Sasvim je jasno nakon teškog poraza od Hajduka u derbiju 18. kola Prve HNL, da Željko Kopić neće biti trajno rješenje na klupi Dinama. Kopić nije uspio prodrmati i probuditi uspavanog diva i očito je da će Dinamo tražiti neko novo rješenje.

Sada se pojavila zanimljiva informacija koja kola hrvatskim i slovenskim medijima, a tvrdi se da će Dinamo uskoro preuzeti slovenski trener i nekadašnji reprezentativac Darko Milanič. Milanič je u trenerskoj karijeri vodio Maribor, Sturm Graz, Leeds, Slovan iz Bratislave, a trenutno je u ciparskom Pafosu.

Stiže tandem?

Međutim, navodi se i kako Milanič neće doći sam, odnosno kako će stići u tandemu s još jednim legendarnim Slovencem, Zlatkom Zahovičem. Milanič bi u tandemu bio trener, a Zahovič bi trebao biti sportski direktor, jer u Dinamu se traže nove osobe za obje funkcije. Zahovič i Milanič surađivali su već u Mariboru i to vrlo uspješno i Dinamo je nedavno igrao s njima u kvalifikacijama Lige prvaka i dobro se namučio.

Do sada se u kontekstu Dinama spominjao samo Matjaž Kek, ali on neće preuzeti Dinamo jer je prije nekoliko dana obnovio ugovor sa Slovenijom i ostat će tamo do kraja sljedećih kvalifikacija. No, Milanič je svakako vrlo zanimljiva opcija, a pogotovo u tandemu sa Zahovičem.