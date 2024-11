'Znate li kakvi igrači igraju za Dinamo?' 'Za nas je uspjeh što uopće igramo protiv njih'

Dinamo za nešto više od 24 sata igra vrlo bitnu utakmicu u Ligi prvaka protiv Slovana u Bratislavi.

Svoju press konferenciju je održao danas trener Slovana, iskusni Vladimir Weiss, bivši izbornik Slovačke i Gruzije, a trenutno je u drugom mandatu u slovačkom prvaku koji traje od 2021. godine.

Weiss je prvo objasnio situaciju s ozljedama koja nije bajna kod Slovaka. Weiss ne može računati na Kevina Wimmera i Sharanija Zuberua te Juraja Kucku i Júliusa Szökea. Robert Mak i Jurij Medvedev će konkurirati, ali vjerojatno s klupe.

Weiss je potom upitan o teškoj situaciji u Ligi prvaka na čijoj je ljestvici Slovan zadnji. Nije takav početak konferencije odgovarao iskusnom Slovaku.

"Drugo pitanje i opet negativno. Nemamo sve raspoložive igrače, ali izvest ćemo trenutno 11 najboljih koji će dati sve od sebe. Dinamo će vjerojatno biti bolji u pozicijskoj igri, ali imamo i mi svojih kvaliteta. Zamjene će biti vrlo bitne. Dinamo ima široki kadar, mi nismo te sreće", nije baš optimistično najavio Weiss.

Dinamo je na papiru najlakši Slovanov protivnik i slovačka javnost vjeruje da je Dinamo najbolja prilika da Slovan ne završi s nulom na svom finalnom kontu.

"Vjerujem da možemo doći do bodova, ali pogledajte Dinamovu povijest, odakle su kupovali igrače. Pogledajte kvalitetu koje imaju, koji igrači igraju i koji sjede na klupi", nahvalio je slovački stručnjak Dinamo pa nastavio.

"Čuda su moguća i vjerujem da možemo pokazati našu emociju, karakter, dobra obrana i kontranapadi. Vjerujem da će nas navijači bodriti u transu".

'Dinamo dolazi po pobjedu'

Pitanje koje je dodatno iznerviralo Weissa je to je li iskustvo koje je Slovan skupio ove sezone u Ligi prvaka plus.

"Kakav plus, molim vas? Dinamo svake sezone igra Ligu prvaka ili barem Europsku ligu. Za nas je plus što uopće igramo s Dinamom sutra. Dinamo će doći sutra pobijediti, još imaju šanse proći dalje, dok je za nas to utopija. Imam veliko poštovanje prema Dinamu, ali vjerujem da možemo do prvih bodova sutra. Ljudi misle da nam sutra dolazi najlakši protivnik, ali nije tako. Imaju ogromnu kvalitetu", pohvalio je Dinamo Weiss.

Posljednje pitanje također je uznemirilo Weissa, a upitali su ga može li Slovan imati više prostora za kreaciju nego protiv dosadašnjih protivnika.

"Mislite da ćemo imati više lopte i kreirati? Pobijedili su u Salzburgu i remizirali s Monacom, gdje su bili blizu pobjede. Ne bojim ih se, nego ih respektiram, ali jeste li proučili koji to igrači igraju za Dinamo? Bit će vrlo teško nama kreirati nešto s obzirom na igrače koje imaju", završio je Weiss i tako stavio Dinamo u ulogu favorita.

