JOŠ 200 OZLIJEĐENIH / Slavlje ili kriminalni čin: Žrtva pucnjave u susjedstvu je bila povezana s lokalnim mafijaškim klanom?

Napulj se u petak probudio još uvijek pijan od radosti nakon noći slavlja koja je obasjala južnu metropolu kako bi proslavila svoj treći naslov talijanskog prvaka, koji je međutim zasjenjen jednom smrću i stotinama ozlijeđenih. Tijekom proslave preminuo je 26-godišnji muškarac, javlja talijanska novinska agencija ANSA, koja navodi da je on bio jedan od četvero ranjenih u pucnjavi. Prema dnevniku Corriere della Sera, još nije jasno jesu li pucnjevi ispaljeni u sklopu nogometnog slavlja ili je riječ o kriminalnom činu, a list La Stampa izvještava da je žrtva bila povezana s lokalnim mafijaškim klanom. Još 200 osoba ozlijeđeno je tijekom slavlja, od rana nožem do opeklina od petardi i napadaja astme izazvanih udisanjem dima iz baklji. Nakon remija 1-1 u četvrtak u Udinama, Napoli je osvojio prvi Scudetto nakon legendarnog Argentinca Diega Armanda Maradone. Pobjedu je na velikim ekranima stadiona koji nosi ime argentinske legende pratilo 60.000 navijača, koji su nakon utakmice otišli proslaviti naslov prvaka Italije u središte Napulja. Na Piazzi del Plebiscito u blizini luke pjevalo se i slavilo, mahalo zastavama i ispalilo nekoliko raketa, a barem tri su osobe zadobile ozljede ruku uzrokovane vatrometom tijekom slavlja, priopćile su lokalne zdravstvene vlasti. "Ovo je najljepša noć koju sam ikada doživio", dodaje četrdesetogodišnjakinja koji priznaje da je tulumario do 4 ujutro. "U Napulju volimo život i zabavu, to je ono što nas razlikuje od drugih gradova. Mislim da će zabava trajati cijelu godinu". Kao i bivši premijer Silvio Berlusconi dan ranije, i premijerka Giorgia Meloni, inače Rimljanka, tvitala je u petak ujutro kako bi poslala "komplimente cijeloj momčadi Napolija, treneru Spallettiju (. ..) za ovaj zasluženi rezultat". Događaj je, naravno, dospio na naslovnice u nacionalnom tisku: "Prvaci Napulja, velika zabava u gradu", proglašava dnevnik La Repubblica. Osimhenova fotografija nalazi se na naslovnoj stranici milanskog dnevnika Il Corriere della Sera, koji naslovljuje "Proslava prvaka Napolija", dok je napuljski list Il Mattino oduševljen što "Napulj pjeva", precizirajući da je "u sjeni kralja", Diega Maradone, argentinskog genije koji je Napoliju donio posljednji naslov 1990.Novine na posebnim stranicama pripovijedaju o "plavom deliriju: vatromet kao za Novu godinu, buka na ulicama, beskrajna sreća u najdužoj noći u 33 godine". Proslava ovog zasluženog Scudetta, nedvojbeno će se nastaviti u znaku povratka naslova na jug, nakon što su ga 22 godine monopolizirala tri velikana Sjevera, Juventus, AC Milan i Inter. Još jedna erupcija veselja očekuje se u nedjeljnoj domaćoj utakmici Napolitanaca protiv Fiorentine.