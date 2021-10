U susretu 14. kola Prve HNL Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio Hajduk sa 3-2 ostvarivši tek drugu pobjedu ove sezone nakon što je u prvom kolu na gostovanju porazio Dinamo.

Golove za momčad iz Koprivnice zabili su Marin Laušić (2), Ivan Krstanović (34) i Mihael Mlinarić (83), dok su za Hajduk mrežu tresli Marko Livaja (66) i Stipe Biuk (86).

Bio je to Krstanovićev 112. pogodak čime je postao treći najbolji strijelac u povijesti Prve HNL. Ispred njega su još Igor Cvitanović sa 126 i Davor Vugrinec sa 145. golova.

Slaven je otvorio sezonu priredivši iznenađenje na stadionu Maksimir pobjedom protiv prvaka Dinama, a potom je u idućih 12 gola upisao tek četiri remija i čak osam poraza. Post je trajao sve do ogleda protiv Hajduka koji je doživio već četvrti poraz ove sezone.

Šok na samom početku

Domaćin je šokirao Hajduk već u 2. minuti susreta. Bila je to akcija u četiri poteza. Vratar Čović je ispucao loptu, Krstanović je prenio glavom do Zapate, a ovaj glavom gurnuo do Laušića koji je sjajno opalio i pogodio za vodstvo. Laušić je inače, rođeni Splićanin koji je igrao za U-17 momčad Hajduka.

Hajduk je nakon početnog šoka, povezao konce igre i počeo pritiskati, no umjesto izjednačenja vidjeli smo pogodak za 2-0. Ponovo je u jednoj od glavnih uloga bio Laušić koji se probio po desnoj strani, te odigrao povratnu loptu do Krstanovića koji je zabio za 2-0.

Hajduk se vratio u život u 66. minuti golom Marka Livaje, a isti je igrač u 75. bio korak do izjednačenja. Sjajno je opalio iskosa, no Čović je sjajno obranio.

Luda završnica

U trenucima velikih naleta gostiju, Slaven je u 84. minuti zabio za 3-1 napravivši veliki korak prema pobjedi. Antonio Bosec je probio po lijevoj strani i povratnom loptom pronašao Mihaela Mlinarića koji je pogodio za 3-1. Pomogao mu je i stopera Hajduka Dimitrova od kojeg se lopta odbila i prevarila Kalinića.

Samo tri minute kasnije Biuk je smanjio na 2-3 produživi nadu gostima. Mladi krilni napadač Hajduka lijepim udarcem je pogodio suprotni kut nemoćnog Čovića. U posljednjim trenucima susreta Hajduk je zabio za 3-3, no sudac Jović je poništio pogodak zbog prekršaja u napadu.

Na ljestvici vode Dinamo, Rijeka i Osijeka sa po 27 bodova. "Modri" imaju dvije utakmice manje, a Rijeka i Osijek po jednu i to međusobnu.

Hajduk je četvrti sa 21 bodom. Lokomotiva i Gorica imaju po 18 bodova, slijedi Šibenik sa 15, te Istra 1961 sa 12. Na zadnja dva mjesta su Slaven Belupo sa 10 i Hrvatski dragovoljac sa sedam bodova.

----------------

PRVA HNL, 14. KOLO

SLAVEN BELUPO - HAJDUK 3:2

Sastavi:

SLAVEN: Čović - Bosec, Zirdum, Van Bruggen, Soldo - Glavčić, Marina, Caimacov - Laušić - Bogojević, Krstanović.

HAJDUK: Kalinić - Lovrencsics, Katić, Elez, Melnjak - Fossati, Atanasov - Sahiti, Kačaniklić, Livaja - Ljubičić.

-----------------

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

KRAJ UTAKMICE

90' + 6' - Livajaaaaaa, šutirao je sada isprve s lijeve strane u kaznenom prostoru, ali je otišlo preko grede. Možda je mogao smiriti i probati nešto. Šteta. Sjajna se utakmica igrala danas u Koprivnici, pogotovo sada u završnici.

90' + 5' - Utin je sada opalio izvana i pogodio vanjski dio mreže s nekih 18 metara udaljenosti.

90' + 2' - Gol je bio, Diamantakos je zabio, ali sudac kaže da je bio prekršaj u napadu i sada je nastalo veliko negodovanje i malo naguravanja. No, čini se da je Grk zaista napravio faul na Soldi.

90' - Šest minuta nadoknade. Slaven se sada grčevito brani, a Hajduk pokušava preskakati igru.

88' - Bit će dosta nadoknade, već neko vrijeme igrači Slavena otežu oko izmjena i sporo izlaze. Ušao je Diamantakos kod Hajduka, a Zekić je počeo uvoditi braniče i zatvara utakmicu.

86' - GOOOOOOOOOL! BIUK! Vraća se Hajduk odmah u igru. Biuk je dobio loptu s lijeve strane u kaznenom prostoru, fintirao je čuvara i onda lijepo plasirao loptu u suprotni kut.

84' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Mlinarić! Bosec je projurio u kontri po desnoj strani skroz do gol-aut linije i dao je povratnu za Mlinarića koji onda šalje loptu u donji desni kut Kalinića, ali je po putu malo okrznula Dimitrova.

81' - Bogojević je protutnjao po desnoj strani i centrirao na peterac, a tamo je Dimitrov izbio ispred igrača Slaven Belupa.

80' - Prvi udarac iz kuta za Slaven. Evo neka se zabilježi.

74' - I jaoooo, Livaja se opet probio u kazneni prostor i s lijeve strane iskosa je pucao, ali Čović je obranio i odbio loptu prema petercu gdje Biuk nije uspio zabiti.

70'' - Krstanović je opet ležao neke dvije minute i sada ga je sudac poslao van, a Katić se izvukao bez sankcija.

68' - Krstanović je opet dobio rukom u lice i to opet Katića, to bi mogao biti crveni karton jer Katić ima već karton zbog upravo zbog istog poteza iz prvog dijela.

66' - GOOOOOL! LIVAJA! Što bi oni bez njega. Katić je spustio glavom na Livaju na petercu, ovaj se sjajno ogradio i okrenuo Zirduma i onda iz blizine matirao vratara.

63' - Malo je sada pojačao tempo Hajduk i sve češće su pred vratima Slavena, ali nemaju rješenja ili su vrlo neprecizni u egzekuciji.

61' - Livaja sada isprve puca s ruba kaznenog prostora, ali odlazi pored gola lopta.

60' - Sahiti ide van kao i Atanasov, a Čalušić i Biuk ulaze.

59' - Melnjak je sada odlično pucao glavom iz blizine, ali iskosa i to je obranio vratar Slavena.

57' - Katić je sada pucao s velike distance, ali preslabo je to bilo. Više onako iz očaja.

56' - Ne znamo koja je točno ideja Gustafssona i kako misli izjednačiti, ali Hajduk igra dosta sporo, neorganizirano i na mahove bezidejno. Trener ništa za sada ne mijenja, a vrijeme mu ide.

53' - Ne znamo, evo, malo nam je nejasno zašto Hajdukova obrana leži u krilu vratara Kalinića i stoji kao ukopana na 30-ak metara od svojih vrata te uopće ne izlazi na igrače Slavena koji onda mogu kombinirati kako žele.

50' - Čvrst je ovaj blok Slavena, Hajduk nema rješenja, a ovaj put pokušavaju kroz sredinu malo više. No, dobro domaćin zatvara dotok lopte prema Livaji, a samim time nema baš šansi i kreacije u napadu.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Trener Hajduka ništa nije mijenjao, iako su mu pojedini igrači bili gotovo pa nevidljivi u prvom dijelu. Zekić nema razloga mijenjati, dečki su igrali sjajno.

Kraj prvog dijela.

45' - Katić sada laktom prema glavi Krstanovića i dobio ja karton. Baš žestoko idu na Krstanovića. Igraju se još dvije minute.

44' - Igra se dalje, sudac nije donio nikakvu odluku.

43' - Evo pridigao se Krstanović i čeka priliku za povratak u igru. A gleda sudac ima li tu elemenata možda za kakav karton jer bio je to udarac u glavu nogom.

41' - Krstanović je sada dobio jedan nezgodan udarac u lice i stao je ležati, ukazuje mu se pomoć.

40' - Jaooo. Lovrencsics je sada vrhunski centrirao s desne strane na peterac, a Čović je vršcima prstiju dodirnuo loptu i skrenuo je s putanje, a da to nije napravio Ljubičić bi zakucao loptu u mrežu.

34' - GOOOOOOOOOOOOL! KRSTANOVIĆ! Ovo mu je 112. pogodak u ligi u 18. gol protiv Hajduka. Obrana Hajduka odigrala je kriminalno. Laušić je izbacio trojicu, zatim je nastavio prodor u kaznenom prostoru po desnoj strani i onda je dao povratnu na peterac za Krstanovića koji zabija za 2:0.

33' - Vrijedi spomenti kako Hajduk ima dobru podršku u Koprivnici, skupilo se dosta navijača i glasno se bodri klub.

29' - Fossati je pokušao izvana, ali vrlo neprecizan je bio.

27' - Igra se vrlo dobra i dinamična utakmica, Slaven sada igra visoki presing i ne dozvoljava Hajduku da spoji tri dodavanja, dobro je to Zekić posložio danas.

22' - Auuuuuuuuu, Zapata je okinuo s 30 metara i zamalo pogodio rašlje Kalinića, otišlo je malo pored gola. Zanimljiv igrač je taj Zapata.

18' - Hajduk gotovo cijelo vrijeme igra po bokovima i pokušavaju centaršutevima pronaći nekog u sredini, ali vrlo su im loši centaršutevi pa obrana nema nekih problema za sada.

14' - Iako se hajdukovci vjerojatno ne bi složili, ovo rano vodstvo je dobro za utakmicu jer će Hajduk sada morati napadati svim silama kako bi izjednačio i na koncu lovio pobjedu, a samim time bit će vrlo podložni kontrama, što im je ionako slabija točka.

10' - Hajduk žestoko napada Slaven još sa svih strana, svaka čast ako Koprivničani uspiju sačuvati rezultat.

2' - GOOOOOOL! LAUŠIĆ! Vratar Čović je ispucao lopta je išla na Krstanovića, ovaj je zatim spustio lijepo za Zapatu, pa je Zapata proslijedio u prostor za Laušića i ovaj je izbio sam pred vratara Kalinića te ga je bez problema matirao. Prekrasna akcija.

1' - Počela je utakmica, a trener Gustafsson odlučio je danas krenuti bez mladog i talentiranog Biuka, dok neće moći računati na Krovinovića zbog ozljede, kao niti Simića zbog kartona.