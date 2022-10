Nakon što je u premijernom nastupu na klupi engleskog drugoligaša Watforda upisao pobjedu, Slaven Bilić je u drugom dvoboju doživio domaći poraz od Swansea Cityja 1-2.

Bivši hrvatski izbornik je u nedjeljnom debiju na klupi Watforda na gostovanju pobijedio Stoke sa 4-0, međutim smo tri dana kasnije doživio je i prvi neuspjeh. U susretu 13. kola Championshipa Watford je na svom Venue Vicarage Road stadionu izgubio od Swansea Cityja sa 1-2.

Domaćin je dobro otvorio susret, Ismaila Sarr je u 34. minuti zabio za 1-0. Izjednačio je Jules Ntcham u 52. minuti, da bi Benjamin Cabango u osmoj minuti nadoknade šokirao domaće navijače pogodivši za pobjedu gostiju.

Bio je to treći poraz Watforda ove sezone, pri čemu drugi domaći, dok je Swansea upisao petu pobjedu, pri čemu treću gostujuću. Ovaj iznenađujući poraz bio je velik šok za Slavena Bilića, ali jednako je šokantna bila činjenica da je utakmica bila produžena za čak 21. minutu.

Šokirala ga situacija

Naime, u 81. minuti došlo je do prekida utakmice zbog tehničkih problema u komunikaciji između sudaca. Bilić je nakon utakmice bio u nevjerici zbog viđenog.

"Ovako nešto se stvarno ne viđa. Neću reći da smo zbog toga izgubili utakmicu jer mislim da je ta situacija utjecala na obje momčadi. Mi smo imali velikih problema s izostancima, a sada ih imamo još i više. Cijela obrana nam je poremećena, to se nije smjelo tako dogoditi. Zato smo i primili neke golove, igrači su nam ostajali sami u sredini, i to mi je jako teško prihvatiti. Ne mogu kriviti ni igrače koje sam uveo, ali u drugom dijelu nismo igrali na razini iz prvog poluvremena... Moramo ipak biti svjesni da je ovo maraton, a ne sprint, ali ne brinu me samo ozljede, ako se ovako nastavi, neće biti dobro", komentirao je Bilić.

Bilićeva ekipa je sada na 10. mjestu lige, no za tri dana gostuju kod fenjeraša Blackpoola i imat će priliku vratiti se negdje pri vrh.