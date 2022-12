Engleski drugoligaš Watford, kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, doživio je težak poraz na gostovanju kod Swanseaja 4:0, nakon čega je pao na peto mjesto Championshipa.

Bilićevoj momčadi ovo je drugi poraz u nizu. U prošlom kolu izgubili su na svom terenu od Millwalla (0:2).

Bilić je nakon utakmice bio jako razočaran i ispričavao se navijačima.

"Malo je neugodno. Nedostaje nam previše igrača, znali smo to i prije i nismo očekivali da ćemo nadigrati Swansea jer nam nedostaju starteri i zamjene. Ali trebali smo strast i predanost, a to je nedostajalo. Ako nemaš kvalitetu i daješ loptu, pada ti samopouzdanje, onda izgleda kao da se ne trudiš, ali na kraju dana ne može biti 4:0. To se ne može nazvati ničim drugim osim sramotnim. Klub to nije zaslužio, a pogotovo navijači koji su na težak dan u prosincu otputovali prije Nove godine. Ispričavam im se", rekao je Bilić pa zaključio:

"Moramo se smiriti na sve moguće načine. Jedini izlaz iz ovoga i jedini put naprijed je izvući najbolje iz ove situacije i uzeti neke bodove dok se ovi momci ne vrate. Je li lako? Ne. Ali ne mora biti ovako."