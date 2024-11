Sky Sports piše o zvijezdi Plavih: 'Baturinu žele ova tri velikana, ali on ne želi k njima'

Martin Baturina sjajnim je igrama u dresu Dinama privukao pažnju velikog broja nogometnih velikana. Dodamo li igre i u dresu hrvatske reprezentacije, jasno je kako mu se s miješi velika budućnost.

Kako piše njemački Sky Sports, koji je nedavno izvijestio i da je Baturina odbio ponudu Real Madrida, veznjak Plavih na meti je Barcelone, Atletico Madrida i Manchester Uniteda.

Međutim, Baturina je jasno dao do znanja kako ne želi brzati s transferima jer želi biti dio prve momčadi, a ne lutati po posudbama. Blancosi su mu navodno nudili petogodišnji ugovor, s tim da bi prve dvije godine proveo upravo na posudbama. Sky Sports je tada pisao kako to nije odgovaralo Baturini jer 'želi biti dio prve momčadi nekog jakog kluba'.

Podsjetimo, prošlog ljeta Baturinu je htjela i Fiorentina, koja je u Maksimir slala ukupno čak četiri ponud, počevši s 15 milijuna eura, a onda povećavali iznos, davali bonuse, nudili ogromnu plaću, no Dinamo je sve to odbijao. Na kraju se došlo do 18 milijuna eura, postotka od buduće prodaje i bonusa, no Plavi su i to odbili te odlučili da Baturina ostaje u Maksimiru.

Želja mu je Bundesliga

Baturina je pod ugovorom s Dinamom do kraja sezone 2027./2028. Ove sezone je u 17 utakmica za klub zabio dva i asistirao za sedam golova, a za Dinamo je ukupno skupio već 137 nastupa uz 18 golova i 34 asistencija.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 20 milijuna eura, a Sky Sport navodi da mu je želja nastaviti karijeru u Bundesligi. Dogodi li se transfer na ljeto bio bi u iznosu od 20 do 25 milijuna eura.

