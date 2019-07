SKENDER NAKON PORAZA U BUGARSKOJ: ‘Zabili su iz jednog jedinog udarca prema našim vratima…’

Osijek je mogao do izjednačenja pred kraj utakmice

CSKA Sofija pobjedom protiv Osijeka u 2. pretkolu osigurao je prednost uoči uzvratne utakmice u Gradskom vrtu. Prekrasnim pogotkom u 52. minuti pobjedu im je donio Brazilac Evandro. Utakmicu je prokomentirao trener Osijeka Dino Skender.

“Srušili su nas iz prvog i jedinog udarca u okvir našeg gola. Istina, bio je to svjetski gol i svaka čast strijelcu, ali mislim da smo mi, gledajući cijelu utakmicu, odigrali jednu dobru partiju” rekao je Skender za 24sata.

Ako je pokoji navijač Hajduka pratio drugo poluvrijeme Osijekove utakmice, sigurno je doživio “deja vu”, Brazilac Evandro ni iz čega je zabio gol. I to kakav. Potegnuo je s 25 metara i pogodio tako da ni dva Ivušića to ne bi mogla obraniti i domaćini su pred lijepo popunjenim tribniama došli do prednosti. Gol možete pogledati OVDJE.

Optimistično u drugu utakmicu

Osijek je mogao do izjednačenja pred kraj utakmice. Mađar Laszlo Kleinheisler pucao je sa 16 metara pogodivši lijevu vratnicu. Bilo je to najbliže što je Osijek stigao pogotku u ovoj utakmici. Ipak, Skender je ostao optimist i ne gubi vjeru u prolazak dalje.

“Ovo je samo prvih 90 od ukupno najmanje 180 minuta, a ja mislim da ćemo na kraju priče mi biti ti koji će se veseliti. Ne ignoriram pobjedu bugarske momčadi, dali su sve od sebe i pobijedili, ali ja sam zadovoljan igrom moje momčadi i optimist sam što se konačnog raspleta prolaska u play-off tiče”, zaključio je trener Osijeka.