Profil na Twitteru kojeg prati 1.7 milijuna ljudi, Out of Context Football, svakodnevno objavljuje fotografije i snimke smiješnih i bizarnih scena s nogometnih terena.

Nije im važno je li gol ili situacija aktualna, pa su tako sada odlučili objaviti jednu situaciju s hrvatskih travnjaka, točnije iz utakmice Hajduka i Slaven Belupa. Utakmica se igrala 2019. godine i Splićani su slavili s 2:0, a Josip Juranović tadašnji igrač Hajduka, zabio je jedan od najbizarnijih golova u povijesti HNL-a.

Bizaran gol

Naime, Josip Posavec, tadašnja "jedinica" Hajduka, loše je bacio jednu loptu i Slavenov igrač ju je oteo i odmah ga odlučio lobati. Lob je bio sjajan, ali Posavec se uspio vratiti do linije i iščupao ju je s crte. Velik broj igrača Slavena to nije vidio i počeli su slaviti pogodak.

No, Hajduk je krenuo u kontranapad, vratar Slavena Antonio Ježina bio je u tom trenutku slavio pogodak sa svojom klupom i ostavio je vrata prazna. Lopta je zatim stigla do Juranovića koji je pred sobom imao prazna vrata i vrlo lagan posao. Video je do sada skupio 23 tisuće lajkova.