Armenija i Wales remizirali su u Jerevanu u prvoj utakmici 9. kola kvalifikacija za Euro. Krenulo je sjajno za domaćine, Zelarayan je pogodio u petoj minuti za Armeniju, koja je u sudačkoj prvog dijela nadoknadi primila pogodak.

Bio je to autogol Naira Tikniziyana, a rezultat se do kraja nije mijenjao. Sjajan je to rezultat za Hrvatsku koja će s dvije pobjede u sljedećim utakmicama sigurno otići na Europsko prvenstvo.

Ukoliko Vatreni danas remiziraju u Latviji, čekat će novi kiks Walesa koji igra s Turskom, a morati pobijediti Armeniju na Maksimiru u utorak kako bi s drugog mjesta išli na Europsko prvenstvo.

Hrvatska s utakmicom manje od Walesa ima 10 bodova, dok društvo s Otoka ima 11 i bolji međusobni omjer od Vatrenih.

