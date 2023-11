Francuska je jučer u Nici pobijedila jadni Gibraltar sa čak 14-0 (7-0) te tako ostvarila najveću pobjedu u svojoj povijesti, ali i najveću pobjedu u povijesti kvalifikacija za EURO.

Nije to jučer bio jedini takav trijumf, Inker iz Zaprešića koji je nasljednik Intera pobijedio je s 14:0 Savu Strmec u jedinstvenoj zagrebačkoj nogometnoj ligi, šestom rangu natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan od trojice sinova legendarnog Vatrenog Zvonimira Solde postigao je čak osam od 14 zgoditaka. Filip Soldo je zatrpao mrežu gostiju, a Inker na službenoj stranici objavio:

"Jesenski prvaci su završili polusezonu sa stilom. Uvjerljiva pobjeda 14:0. Iako izgleda poprilično jednosmjerna utakmica, i gosti su imali nekoliko izglednih prilika, ali je naša obrana sve riješila na vrijeme. Naš glavni strijelac se raspucao, imao je prilika zabiti još koji gol, ali je gostujući vratar obranio nekoliko izglednih prilika. Čestitamo gostujućim igračima na požrtvovnosti do zadnje minute, nisu odustajali. Probali su u nekoliko kontri doći do počasnog pogotka, ali na njihovu žalost, u tome nisu uspjeli. Na proljeće se nadamo većem broju domaćih gledatelja, jer su ovi dečki, sa atraktivnom igrom, to sigurno zaslužili."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, nakon što je dugotrajni nogometni klub Inter Zaprešić završio u stečaju zbog velikih financijskih problema, osnovan je novi klub pod imenom Inker Zaprešić krajem srpnja 2022. godine., a ZNS je odlučio da će od sezone 2023./2024. klub krenuti sa seniorskim pogonom iz šestog ranga natjecanja, iako postoje i niže lige pod okriljem ZNS-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO.