Nakon poluvremena bez pogodaka, Hajduk je u drugom dijelu postigao 3 pogotka i svladao Milan u polufinalu juniorske Lige prvaka. Igrač Milana, Zeroli, smanjio je rezultat na 3-1 u 83. minuti i time nakratko vratio svoju momčad u život, ali Splićani su se othrvali Rossonerima i glatko prošli u finale.

Strijelac trećeg pogotka za Hajduk, Šimun Hrgović koji je rođen u Vukovaru, presretan je podrškom navijača i njihovim angažmanom. Za kameru Arena Sport je rekao:

''Cilj nam je bio doći dalje nego prošle godine, a sad zašto ne otići do kraja i osvojiti titulu? Prvo poluvrijeme smo bili slabiji, ali smo na poluvremenu dogovorili što treba i to proveli u djelo. Zaslužena pobjeda. Moj gol? Izgubio sam loptu, a onda nekako došao do nje i zabio. Presretan sam. Kroz noge? Igram lijevog beka, dobro je ispalo."

''Navijači su nam uvijek vjetar u leđa. Lagao bih kad bih rekao da ih toliko ne očekujem u ponedjeljak. Moji? Putovali su 12 sati da navijaju za nas. Naravno da sam im odmah poslije utakmice bacio dres."

U ponedjeljak igrači Hajduka igrati će finale protiv nizozemskog AZ Alkmaara.