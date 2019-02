ŠIME VRSALJKO SE JAVIO NAKON OPERACIJE: Desni bek srebrnih Vatrenih zvuči optimistično, evo i razloga

‘Ono što je sigurno, neću natrag na teren dok ne budem spreman 100 posto. Neću žuriti, nema šanse’

Gotovo pune dvije godine, a točnije od ožujka 2017. godine i utakmice Atletico Madrid – Sevilla kada mu je stradao stražnji križni ligament lijevog koljena, podsjećaju Sportske novosti, traje agonija koju prolazi desni bek hrvatske nogometne reprezentacije Šime Vrsaljko.

Konzervativne metode liječenja nisu urodile plodom, nedavno obavljena operacija bolnog područja trebala bi ga osloboditi muka. Ali i udaljiti s treavnjaka na više mjeseci.

Napokon rasterećen

“Super sam, sretan sam i napokon rasterećen. Sve je OK, to je najvažnije što moram odmah izreći”, započinje Vrsaljko u razgovoru za SN i nastavlja:

“Zahvat je obavio dr. Koen Lagae, kojem sam se na svemu zahvalio. Vrhunski je stručnjak, upravo je moja želja bila da me baš on operira jer je broj jedan u svijetu. Na operaciji je inače bio prisutan i dr. Jose Maria Villalon iz Atletico Madrida. Već sam izišao iz bolnice i sada se pripremam za odlazak kući.”

Osam do 10 mjeseci ‘out’

Provest će u Zadru Vrsaljko otprilike dva mjeseca prije no što se ponovno uputi u Belgiju gdje će odraditi drugu fazu oporavka.

“Nema nikakve misterije, oporavak će trajati između 8 i 10 mjeseci. To je uobičajeno za operaciju koju sam imao, a koja je, to ponavljam kao najvažniju stvari, prošla odlično. Svi smo, počevši od doktora koji me operirao, vrlo zadovoljni.”

Nije bilo uzalud

Dobro raspoloženje ne skriva.

“Nasmijan sam i sretan, jer znam da više nema bolova i svih muka koje sam trpio dvije godine. No, nije bilo uzalud, zato sam sretan i pozitivan. Samo ja znam što sam sve prošao u proteklom razdoblju da bih bio dio povijesnih dosega momčadi u kojima sam nastupao. Prvo sam s Atletico Madridom osvojio Europsku ligu i to mi je iznimno drag uspjeh. Onda, naravno, sve muke su postale kamilica prema doživljaju Vatrenih emocija u Rusiji, pa u Hrvatskoj, pa dalje stalno i zauvijek u našim sjećanjima.”

“Ono što je sigurno, neću natrag na teren dok ne budem spreman 100 posto. Nakon svih problema koje sam imao i tog ružnog osjećaja da se ne možeš potpuno prepustiti igri i radu, moj je prioritet da po povratku budem maksimalno fit i spreman za najveće borbe. Neću žuriti, nema šanse”, kazao je Vrsaljko i za kraj poručio da će se vratiti još jači.