Nakon Manchester Cityja i RB Leipziga, plasman u osminu finala nogometne Lige prvaka izborili su i Real Madrid, Inter, Real Sociedad te Bayern.

Bavarci su u susretu 4. kola pobijedili Galatasaray sa 2-1, a sva tri gola su pala u posljednjih 10 minuta. Bavarci su dugo "lomili" turski sastav, a do vodstva su došli u 80. minuti golom Harryja Kanea. Šest minuta kasnije engleski napadač je zaključio priču pogodivši za 2-0. Kane je mogao do gola i u 53. minuti, no pogodio je vratnicu. Turci su ublažili poraz u trećoj minuti nadoknade golom Cedrica Bakambua.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FC Kopenhagen i Manchester United su odigrali sjajnu utakmicu sa čak sedam golova i nizom prilika na obje strane, a na koncu slavio je domaćin sa 4-3 premda su gosti imali 2-0.

United je poveo 2-0, no potom je ostao s igračem manje što je domaćin iskoristio izjednačivši do poluvremena. "Crveni vragovi" su u nastavku susreta ponovo stigli do vodstva, ali je Kopenhagen do kraja susreta zabio još dva gola za veliku pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Crveni vragovi" su poveli već u drugoj minuti. Scott McTominay je lijepo asistirao Rasmusu Hojlundu koji je zabio klubu u kojem je počeo svoju seniorsku karijeru. Spomenimo kako je susret nakon 15 minuta nakratko prekinut jer je na travnjak Parken stadiona utrčao navijač sa palestinskom zastavom no vrlo brzo je udaljen s terena pa je susret nastavljen. Hojlund nije imao milosti prema svom bivšem klubu, u 28. minuti je zabio i drugi gol na utakmici. Alejandro Garnacho je pucao, Kamil Grabara je obranio, a danski napadač pospremio odbijanac u mrežu.

Jedan od ključnih trenutak susreta dogodio se u 42. minuti kada je isključen Marcus Rashford. Zanimljivo, sudac Donatas Rumšas nije kaznio prekršaj, ali je nakon pregleda video snimke napadača Uniteda udaljio s terena zbog gaženja suparnika. Samo tri minute kasnije domaćin je smanjio, a pogodak je postigao Mohamed Elyounoussi. Sudac je poluvrijeme produžio za čak 13 minuta, a u devetoj minuti nadoknade domaćin je uspio izjednačiti iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Harry Maguire igrajući rukom. Pucao je Diogo Goncalves sigurno pogodivši za 2-2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 69. minuti i gosti su dobili jedanaesterac zbog igranja rukom. Precizan je bio Bruno Fernandes za 3-2. No, Danci su do kraja susreta golovima Lukasa Leragera (83) i Roonyja Bardghjia (87) okrenuli rezultat i ostali u igri za prolaz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ljestvici vodi Bayern sa 12 bodova, Kopenhagen i Galatasaray imaju po četiri boda, a United je posljednji s tri boda.

Arsenal je u susretu B skupine u Londonu pobijedio Sevillu sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u drugi krug.

"Topnici" su nakon pola sata slomili obranu Seville. Jorginho je "probio" obranu gostiju uputivši sjajnu loptu na krilo do Bukayo Sake koji je ubacio pred gol do Leandra Trossarda kojem nije bilo teško zatresti mrežu. Na 2-0 je povisio Saka u 64. minuti. Ivan Rakitić je za Sevillu igrao od 65. minute.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom susretu PSV Eindhoven je pobijedio Lens sa 1-0.

Nizozemci su brzo poveli. U 12. minuti je Johan Bakayoko ubacio, a Luuk de Jong glavom pogodio za 1-0. Lens je mogao izjednačiti u 43. minuti, no Deiver Machado je loše pucao. U posljednjim trenucima susreta Lens je pogodio i stativu, pucao je Neil El Aynaoui, ali je pogodio okvir gola. Arsenal vodi s devet bodova, PSV i Lens imaju po pet bodova, a Sevilla dva boda.

U skupini D Inter i Real Sociedad su pobjedama osigurali plasman u osminu finala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inter je na gostovanju pobijedio RB Salzburg sa 1-0, a gol odluke zabio je Lautaro Martinez u 86. iz jedanaesterca. Luka Sučić je odigrao cijeli susret za Salzburg, dok je Roko Šimić igrao do 79. minute.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ljestvici Real Sociedad i Inter imaju po 10 bodova, RB Salzburg je na tri, dok Benfica nije osvojila ni jedan bod.

KSW 88 GLEDAJTE EKSKLUZIVNO NA PLATFORMI VOYO U SUBOTU OD 20 SATI