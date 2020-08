SEVILLA U FINALU EUROPSKE LIGE: Andalužani preokrenuli protiv Man Uniteda u infarktnoj utakmici

Nogometaši Seville prvi su finalisti Europske lige, oni su u polufinalu igranom u nedjelju u Koelnu svladali Manchester United sa 2:1 (1:1).

Manchester United je poveo golom Brune Fernandesa (9-11m), poravnao je Suso (26), a finale Sevilli osigurao je De Jong (78).

2018: Sevilla knock Man Utd out of the #UCL

2020: Sevilla knock Man Utd out of the #UEL

United's European nemesis. pic.twitter.com/tBfwljiYm2

— Squawka News (@SquawkaNews) August 16, 2020