Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić izvrsno je asistirao Alejandru Gomezu za pogodak u prvenstvenoj utakmici Seville i Barcelone koja je na kraju završila rezultatom 1:1.

Raketa je u 32. minuti iz kornera superpreciznom prizemnom loptom pronašao Gomeza, koji je zabio za vodstvo Seville na Sanchez Pizjuanu. Rakitićevu asistenciju možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Rakitić je zabio fantastičan gol u proteklom kolu, kad je Sevilla igrala protiv Atletico Madrida.

Araujo poravnao

Istini za volju, nisu Andalužani dotad odigrali ništa posebno, Barcelona je bila bolja, a nekako je pravedno bilo da Barcelona do kraja prvog dijela izjednači.

Gol za goste zabio je Araujo na samom kraju prvog dijela, i to također nakon ubacivanja iz kornera.

Sevilline ambicije pale su u vodu u drugom dijelu, kad je u 64. minuti Jules Kounde nakon provokacije Jordija Albe pogodio loptom lijevog beka Barcelone. NIje dvojio sudac ni sekunde, već je Koundea s crvenim kartonom ispratio u svlačionicu.

Do kraja utakmice vidjeli smo tek poneku šansu, od kojih valja izdvojiti stativu nakon sjajnog udarca Dembelea, no nijedna momčad nije više mogla do pogotka.

Sevilla je sa 38 bodova ostala na drugom mjestu, a vodećem Real Madridu su se Andalužani primakli na pet bodova. Treći je Betis sa 33 boda. Barcelona je sa 28 bodova na sedmoj poziciji.