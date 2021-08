Nogometaši gostujuće Seville jučer su u utakmici 2. kola španjolskog prvenstva upisali i drugu ligašku pobjedu nakon slavlja kod Getafea 1:0. Junak utakmice bio je Erik Lamela iz treće minute sudačke nadoknade.

Proslavljeni bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić ušao je u 46. za Sevillu i pritom upisao svoj 200. nastup za taj klub.

Za tu mu je priliku poklonjen potpisani dres s brojem 200.

"Nagrađeni smo za trud, za to što nismo usporili do samog kraja i za to što smo vjerovali da možemo do pobjede. Isplatilo se. Odigrali smo dobro drugo poluvrijeme i bili opasniji, imali više od igre ", izjavio je Rakitić nakon pobjede svoje momčadi, a na svom Instagramu dodao je da još i da je sretan što je upisao 200. nastup za klub. I ostali španjolski i strani mediji popratili su ovaj Rakitićev jubilej...

Rakitić je nastupao za Sevillu od 2011. do 2014. godine kada ju je kao kapetan prve momčadi doveo do naslova u Europa ligi u sezoni 2013./2014. Potom je otišao u Barcelonu i u katalonskom ponosu uzeo 13 trofeja, među njima jedan za najbolju momčad Lige prvaka i četiri za najbolju u La Ligi, a prošle se godine vratio u Sevillu.