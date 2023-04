Ovog četvrtka u 18 sati, nogometaši Rijeke i Lokomotive na Rujevici će zatvoriti 31. kolo HNL-a. Trener Rijeke tim povodom najavio je utakmicu, ali i dotaknuo se nekih igrača kojima je zadovoljan, ali i onih koji ne opravdavaju očekivanja.

"Nismo se ni ohladili od nedjelje, već se spremamo za novu utakmicu. U nedjelju smo morali bolje odigrati utakmicu. Imali smo dobre šanse koje nismo iskoristili i morali smo čestitati Gorici na pobjedi. Lokomotiva je mlada ekipa i željna dokazivanja, pozitivno bezobrazna. Dosta su efikasni i brzi i morat ćemo biti puno bolji nego u utakmici protiv Gorice. Da bismo ostvarili svoj cilj, a to su tri boda, nadam se da ćemo biti bolji i odigrati jednu dobru utakmicu'', rekao je Sergej Jakirović.

O izostanku važnog igrača

"Jako me zanima kako ćemo odigrati utakmicu bez Veldina Hodže. On je dosta podcijenjen igrač od javnosti. Jedva čekam tu utakmicu da vidim. Smatram da on radi nevidljivi posao koji običnom gledatelju prolazi ispod radara. Mi treneri znamo koliko je takav igrač važan za ozbiljnu momčad. Banda ili Stanić mogli bi zaigrati na njegovoj poziciji.''

Nezadovoljan skupim pojačanjem

Rijeka ga je prošlog ljeta dovela za 750 tisuća eura, to je četvrti najveći ulazni transfer u povijesti kluba. Ove sezone zabio je samo jedan gol u 16 nastupa.

Jakirović je to komentirao na sljedeći način: " Nais Djouahra ne radi ono za što je doveden. Ako si stranac, moraš davati puno više. Ja njime nisam zadovoljan, otvoreno ću to reći. Moraš biti standardan igrač i raditi razliku u našoj momčadi. Na ljeto ću to jasno komunicirati. Kad vratim film unazad, ovu ekipu drži 7-8 igrača koji imaju hrvatsku putovnicu te Andrija, Selahi, Prince i Veiga. Nemam ništa protiv stranaca, ali bolje da igraju domaći igrači ako su stranci podjednako dobri".