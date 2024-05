Dinamov trener Sergej Jakirović imao je veliki intervju za medije u kojem je nakon slegnutih dojmova cijele turbulentne sezone koja je vrlo uspješno završila za Dinamo u opuštenome tonu progovorio o svakojakim temama vezanih za Dinamo, prethodnu i nadolazeću sezonu.

Jakirović nije otkrio o pojačanjima za napad na Ligu prvaka prepustivši to sportskom direktoru Marku Mariću. Također je komentirao da će u finalu navijati za Luku Modrić ai njegov Real jer pobjeda Kraljeva donijeti će Dinamu izravan plasman u play-off Lige prvaka.

Zatim je komentirao situaciju s Brunom Petkovićem:

"Razgovarali smo, komentirali. Kao što sam rekao, on ima ugovor s tom klauzulom. Sve u svemu, pitat će se njega. Ako dobije ponudu, hoće li je prihvatiti, ako mu Dinamo ponudi ugovor, hoće li na to pristati. Vidjeli smo koliko nam nedostaje kad ne igra, kad ga nije bilo, imali smo četiri poraza u pet utakmica. On čini suigrače boljima i jako nam je bitan." rekao je Jakir ograđujući se u potpitanju komentirati o svoti koja bi zadržala Petković ana Maksimiru

O ostalim senatorima Dinama Jakirović je bio pun hvale:

"Svi ostaju, Ademi, Ristovski, Mišić. Jako su važni za svlačionicu, za klub. Oni su bili taj jezičac na vagi, da smo bili najbolji, kad je bilo najteže. Ademi bi vjerojatno više igrao da nije bilo te klauzule u ugovoru. Bio sam zadovoljan kako je prošao pripreme, bio je spreman, a onda je na proljeće ipak manje igrao. Oni su nam jako bitni igrači."

Uslijedila su pitanja o stanju Moharramija, Perića i Šutala, koji se još oporavljaju od ozljeda, ali i o Kačavendi i Stojkoviću i njihovoj ulozi u Dinamu. Za potonjeg je trener Dinama rekao da ima plan da igra na sve tri pozicije.

Postavljeno je zanimljivo pitanje o tome je li Dinamovom treneru žao što Brekalo nije došao:

"Nema što biti žao ili ne žao. Mi smo ga htjeli, on je htio doći, što se sad tu zakompliciralo… Ispalo je kako je ispalo. Tko zna što bi bilo da je došao."

Jakirović se prisjetio i najtežih trenutaka kada Dinamu nije išlo i kako je to utjecalo na njegovu obitelj:

"U početku je bilo malo čudno, jer se sve brzo izdogađalo. Bilo je ispočetka teško zbog medijskih natpisa, koji nemaju veze s terenom. Ja sam oguglao, ali je onda najteže zbog obitelji. Djeca dođu u školu, zadirkuju ih, tako da su i oni iskusili kako se nositi s velikim klubom. Ali, već na proljeće su naviknuli. Veća je odgovornost kad radiš u klubu u gradu u kojem živiš.“

Ove godine VAR i suci bila su vruća tema, pa je in a to Jakirović, sada kad je sezona završila, dao komentar:

"I ja nekad znam pričati gluposti pa im se ispričam nakon utakmice. Mi se svi znamo, nekad ti da, nekad ti uzme. Smatram da nitko nije namjerno zakinut i da ova VAR afera nije bila ništa posebno, osim te komunikacije, koja je isto na neki način normalna. Jesam za strane suce, ako će to skinuti pritisak s naših sudaca, nije tu stvar suđenja na terenu. To je stvar što se događa prije i poslije utakmica, oni su pod velikim pritiskom, možda im se i prijeti. To zna vjerojatno policija! Ako je to pritisak, neka sude stranci poput Sieberta ili Maresce. I nitko ništa ne spominje, iako imaš ti i tamo sitnih grešaka, ali se o njima ne priča. Smatram da su hrvatski suci dobri, jer kad sude vani, onda nema problema, što znači da je problem u tom pritisku."

Zatim je bio pun hvale za obranu Dinama posebice Bernaueru, Theophileu i Nevistiću koji bili na nivou u ključnim trenucima te komentirao odnose s bivšim ‘šefom’ Damirom Miškovićem:

"Čestitao je Mišković nakon Kupa, vidjeli smo se u tunelu, malo popričali."

Cijeli intervju Jakirovića koji prenosi Germanijak pogledajte ovdje.