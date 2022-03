Obično nam ljetni prijelazni rok priušti barem jedan, najviše, skupocjena transfera najvećih svjetskih nogometnih zvijezda, međutim ovoga ljeta mogli bismo gledati čak pet takvih megaposlova. Naime, kako tvrdi španjolski AS ovoga bi ljeta petorica najjačih napadača svijeta trebala potražiti nove klubove.

Za neke se već zna i gdje će nastaviti karijeru, recimo za Kyliana Mbappea koji je navodno sve dogovorio s Real Madridom, a PSG-u neće pripasti nikakva odšteta jer Francuzu istječe ugovor na kraju sezone. No, Real će na njegovu plaću i bonuse svakako ostaviti pravo bogatstvo.

E sada, ovoga ljeta gotovo sigurno Borussiju Dortmund napušta ponajbolji centarfor Europe, Erling Haaland. S njim je već malo drugačija priča, odšteta je fiksna i ona će biti 75 milijuna eura, a do sada su za njime iskazali interes Manchester City i United, zatim Real Madrid i Barcelona, a spominje se u nekim kombinacijama i PSG.

Uz njih dvojicu spominje se i transfer Roberta Lewandowskog, službeno najboljeg napadača svijeta, koji je navodno u potrazi za novim izazovom. Poljak na ljeto ulazi u posljednju godinu ugovora s Bayernom, za koji igra od 2014. godine i navodno nema namjeru produljiti suradnju. Njega također potražuje cijela sila europskih giganta, ali najviše se spominje odlazak u Real Madrid u slučaju da im propadne posao s Haalandom.

Odlaze i Kane i Lukaku

Nadalje, novi klub navodno će tražiti i napadač Tottenhama, Harry Kane. Englez je klub trebao napustiti još prošlog ljeta, ali se niti jedan od zainteresiranih klubova nije mogao dogovoriti s predsjednikom Danielom Levyjem oko odštete. Najbliže je bio Manchester City, ali posao je propao jer je šef Tottenhama inzistirao na odšteti od 150 milijuna eura. No, ovoga ljeta navodno bi Levy trebao biti nešto fleksibilniji jer niti klub niti Kane nisu imali baš dobru sezonu.

Na koncu novi transfer navodno se sprema i moćnom belgijskom napadaču iz redova Chelseaja, Romeluu Lukakuu. Lukaku ima vrlo lošu povratničku sezonu u Londonu, navodno situacijom nije zadovoljan niti on niti klub, a u jednom je trenutku bio nadomak izbacivanja iz momčadi. Što se njega tiče, spominjao se eventualni povratak u Inter, ali to će biti problem zbog goleme odštete koju očekuju u Londonu. Belgijanac danas vrijedi 100 milijuna eura prema Transfermarktu i ima ugovor do ljeta 2026. godine, dakle tko god ga kupuje mora biti spreman na veliko ulaganje.

Dakle, kao što pišu Španjolci, ovoga ljeta nas možda očekuje povijesni transfer-rok u kojem bi petorica najjačih napadača svijeta trebala mijenjati svoje klubove.