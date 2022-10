Šef hrvatskog nogometa Marijan Kustić nije zadovoljan suđenjem u posljednjih nekoliko kola HNL-a, a to je i rekao:

"Što se tiče suđenja, nisam baš zadovoljan. Ne želim se miješati u njihov posao, ali sigurno da nisam zadovoljan s nekim odlukama, a to sam iznio i predsjedniku komisije Bruni Mariću i želim da se već uskoro vidi bolje suđenje i da ćemo biti svi zadovoljni'', rekao je Kustić u HTV-ovoj emisiji Stadion, komentirao je i druge aktualne teme:

''Mogu biti zadovoljan nakon 11. kola. Ne može svake godine biti napeto kao i prošle godine, kada se u zadnja dva kola odlučivalo o prvaku. Bit će napeto gledati borbu za Europu, ali i za ostanak u Ligi. Kvaliteta igre se digla, postali smo interesantni i ostvarili smo najbolji ugovor za medijska prvaka."

'Imam povjerenje u Modrića'

Dotaknuo se i teme stadiona: ''Pokrenuta je priča, ali evo prošlo je već četiri godine i nismo se makli, što bi rekli, s mrtve točke. Ono što je sigurno, da Dinamo sa svojim rezultatima i naravno reprezentacija, grad Zagreb zaslužuju novi stadion, kvalitetan stadion s kojim ćemo se svi zajedno dičiti, ali situacija je takva kakva je."

Za kraj je pričao o nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Kataru:

''Puno razmišljam o tome i nekako želim da budemo najbolji, ali moramo ići korak po korak i da to gradimo na najbolji način. Želim da naši igrači budu sto posto fokusirani na utakmice, ako to bude tako ja onda vjerujem u dobar rezultat. Imam povjerenje u kapetana Luku Modrića i u našeg izbornika Zlatka Dalića. Nisam nikad vidio takvo zajedništvo i to je jedan od glavnih pokretača ovakvih rezultata'', zaključio je Kustić.