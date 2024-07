Poznati nogometni trener i bivši izbornik Argentine, Jorge Sampaoli, žestoko je kritizirao francuskog reprezentativca Ousmanea Dembelea, čijeg načina igre očito nije najveći obožavatelj.

''Dembele igra kao da je autist, započinje akciju sam i završava je sam. On nema sposobnost natjerati suigrača da zablista, on samo zna kako zasjati sam'', bio je britak Sampaoli, a onda to sve dodatno začinio sljedećom rečenicom:

''Mbappe je pomalo takav."

Dembele je u ljeto 2023. godine nakon šest godina u Barceloni otišao u PSG za 50 milijuna eura odštete, a na Europskom prvenstvu u Njemačkoj bio je standardni član udarne postave Tricolora koji su na kraju ispali u polufinalu od kasnijeg osvajača Španjolske.

