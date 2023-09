Dva tjedna prije uobičajenog termina za odigravanje kup utakmica, Omladinac iz Gornje Vrbe i Hajduk sastat će se u srijedu 13. rujna stadionu ŠRC Stanko Vlainić-Dida od 16 sati.

Ivan Leko će u njoj odraditi petu utakmicu suspenzije, a ovaj termin će olakšati Hajduku 1. listopada pripremu derbija s Dinamom na Poljudu:

"Moramo ući ozbiljno u utakmicu, biti koncentrirani kao što smo bili na početku sezone. Moramo obraniti naslov, već dvije godine zaredom osvajamo Hrvatski kup, i ovu sezonu moramo ući s ciljem da ga osvojimo. Moguće je, to smo pokazali zadnje dvije godine, zašto ne i treći put."

'Moramo vidjeti što ćemo'

Što se tiče sutrašnje utakmice nije siguran za plan:

"Moramo vidjeti, tek smo jutros odradili drugi trening poslije male pauze, četiri dana bili smo slobodni. Vidjet ćemo s glavnim trenerom što i kako sutra za utakmicu", priča i zaključuje:

"Puno naših navijača živi u Slavoniji, vidjeli smo to na utakmicama protiv Osijeka, ali i dok smo bili u Vukovaru, gdje je na našim treninzima bilo puno navijača. To je dobra stvar za njih, očekujemo pun stadion, da nas bodre i dovedu do nove pobjede."

