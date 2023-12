Jose Mourinho smatra se jednim od najboljih trenera u povijesti nogometa, a IFFHS (Svjetski savez nogometne povijesti i statistike) ga je četiri puta proglasio najboljim trenerom svijeta (2003., 2004., 2009. i 2011.). U karijeri je osvojio ukupno 27 trofeja te je jedini u povijesti s trofejima sva tri UEFA-ina natjecanja - Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige.

Međutim, čak i ako vam je nadimak 'Special One', možete pogriješiti prilikom prepoznavanja kvalitete igrača.

To se portugalskom stručnjaku dogodilo sa Kevinom de Bruyneom i Mohamedom Salahom, ponajboljim igračima na svojim pozicijama posljednjih nekoliko godina.

Njih su dvojica igrali pod 'palicom' Mourinha u Chelseaju, ali ih je on odlučio prodati, pa je tako 24-godišnji Salah prodan u Romu za 15 milijuna eura, a 23-godišnji De Bruyne je za 22 milijuna eura postao igrač Rome.

Egipćanin je nakon samo jedne sezone u Romi stigao u Liverpool za 42 milijuna eura i od tada je jedan od najboljih napadača svijeta, a Belgijanac je nakon dvije sezone u Bundesligi stigao u Manchester City za 72 milijuna eura i postao ključna figura stroja Pepa Guardiole.

Mourinho je sada otkrio što je presudilo u donošenju tako loših odluka, odnosno zašto su prodani tako mladi igrači koji su nedugo nakon transfera ostvarili svoj puni potencijal.

'Bili su samo klinci koji nisu mogli čekati'

Portugalski stručnjak je otkrio kako ni De Bruyne ni Salah nisu imali strpljenja na Stamford Bridgeu i da su htjeli otići i pokušati negdje drugdje dobiti više minuta za prvu momčad.

"Da budem iskren, otišli su jer su htjeli otići", rekao je Mourinho za podcast Obi One. "Otišli su jer nisu htjeli čekati".

"Povijest dokazuje da je njihova odluka bila dobra jer su imali karijere kakve imaju i postigli visok standard, ali ponekad djeca donose takve odluke jer ne mogu čekati ili nemaju strpljenja biti mirni i čekati pravi trenutak. Ponekad njihova karijera krene u krivom smjeru.

Kad si u Chelseaju i želiš otići, otiđeš i dođe drugi. Bili su samo klinci koji nisu mogli čekati, ali njihove karijere govore da su bili u pravu, no to nije bilo do mene. Vjerojatno će drugi dečki reći da sam ih izgurao, ali ne i oni", rekao je Mourinho.

