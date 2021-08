Nekadašnji trener Barcelone, Quique Setien, dao je opširan intervju za Marcu i prisjetio se svog neslavnog boravka na Camp Nou. Setien je preuzeo momčad u siječnju 2020. godine i zamijenio je Ernesta Valverdea, a Setien je otkaz dobio nakon što je u kolovozu u četvrtfinalu Lige prvaka poražen od Bayerna s 8:2.

Setien je ovom prilikom odlučio iznijeti malo "prljavog veša" te je otkrio u kakvom je rasulu Barcelonina svlačionica tada bila. Rekao je da to u svojoj karijeri nikada nije vidio u trenerskoj pa niti u igračkoj karijeri.

"Nikada nisam vidio takvu svlačionicu, ni u reprezentaciji ni u Atletico Madridu. Bio sam šokiran. Mnogo je stvari koje ne možete kontrolirati. Nađete se u svlačionici koja nije sretna. Ono što sam zatekao u Barceloni nisam vidio u četrdeset godina koliko sam se bavio nogometom", rekao je Setien.

Barcelona je pod Setienom završila druga u La Ligi i samo ih je pet bodova dijelilo od prvoplasiranog Reala, a Setien smatra da je Real imao sudačku pomoć pri osvajanju prvenstva.

Tužit će Barcelonu

"Izgubili smo 2:0 na Bernabeuu, možete me kriviti za to, ali u tri navrata nismo iskoristili velike prilike, jedan na jedan situacije s vratarom. Vinicius zatim postiže gol uz puno sreće, lopta se odbila od Piqueove noge i prevarila Ter Stegena. Ne znam što sam više mogao učiniti, a na kraju smo izgubili ligu jer su suci Realu poklonili šest penala", rekao je Setien.

Setien je, isto tako, najavio da će tužiti Barcelonu jer misli da nisu poštovali sve stavke njegovog ugovora, a to se niti do danas nije razriješeno.

"Dao sam novoj upravi mjesec dana nakon izbora. Poručio sam im da želim razgovarati s predsjednikom, a sutradan me nazvao potpredsjednik. Rekao sam da sam prije suđenja spreman pregovarati, ali on me pokušao uvjeriti da im oprostim dug i ja sam to odbio. Bio je jako pristojan prema meni i nakon svakog razgovora bi mi rekao da će mi sutra dati ponudu. Do danas se ništa nije dogodilo, a prošla su dva mjeseca", veli Setien koji poručuje kako više neće biti trener jer je izgubio volju za tim poslom nakon Barcelone.