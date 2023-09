Niko Janković velika je želja Rubina iz Kazana, doznaje Germanijak. I ne samo to, već je poslana i ponuda koja navodno iznosi više i od one koju je slao Ludogorec, ali iz Rijeke su na to samo odmahnuli rukom.

Rubin jako želi i Hajdukovog Ferra, očito je da su bacili oko na HNL. Prijelazni rok u Rusiji traje još četiri dana, a pitanje je žele li igrači iz HNL-a ići u Rusiju u trenutnoj ratnoj situaciji.

Inače, Jankovića je Dinamo praktički ''poklonio'' Rijeci, obzirom da na njega nisu računali. Špekulira se kako Plavi imaju pravo na 50% od transfera Jankovića, a za očekivati je da će on ostati u Rijeci, a nastavi li pružati partije kakve ima na početku ove sezone, u idućem prijelaznom roku na Kvarner bi mogla stići još unosnija ponuda.