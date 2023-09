Španjolski nogometni savez (RFEF), sastavljen od 19 regionalnih saveza, zatražio je "trenutnu ostavku" predsjednika Luisa Rubialesa (46) jer je poljubio u usta nogometašicu Jennifer Hermoso (33) tijekom dodjele zlatnih medalja na Svjetskom prvenstvu.

No, to se nije dogodilo. Rubialesova majka štrajkala je glađu, suspendirala ga je FIFA, nije popuštao, ali na kraju je pokleknuo pod pristiscima.

Tijekom gostovanja kod poznatog novinara Piersa Morgana odlučio je pred kamerama podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Španjolskog nogometnog saveza nakon skandala, te se raspričao o poljubcu:

"Moje namjere bile su časne i 100 posto nisu bile seksualne. To je bio trenutak sreće, ljudi ne shvaćaju pozadinu priče. Bez sumnje, isto bih učinio i da je muška reprezentacija osvojila Svjetsko prvenstvo. Isto sam radio i dok sam bio igrač. Jasno je da sam pogriješio, priznao sam to od početka. Uhvatila me u zraku, a kada sam se spustio, bili smo vrlo uzbuđeni. Nije bilo seksualnih namjera", rekao je Rubiales i nastavio:

"Jenni je rekla kako je poljubac bio spontan i da je to anegdota. Čuo sam ju kako to govori. Laže li? Neću ulaziti u to, ali postoji snimka na kojoj možete to čuti. Neću ulaziti u ono o čemu ljudi pričaju. Ovo nije rasprava o ženama i muškarcima, ovo je rasprava za istinu. Pogriješio sam, ali neću komentirati što drugi igrači, treneri i savezi govore", kazao je Morganu i zaključio:

"Predsjednik se ne može tako ponašati. Suspendiran sam i ta će se suspenzija nastaviti. Španjolska se kandidirala za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2030. Puno smo se borili za to, tako da je najbolje da odem. Ne želim biti sebičan. Situacija se promijenila u tri tjedna otkad sam rekao da neću dati ostavku. Takav je život, ima dobrih i loših trenutaka. Mlad sam i želim biti zdrav sa svojom obitelji. Iznenadio sam se koliko me žena podržalo, neću reći koliko, ali znači mi što imam toliku podršku."

