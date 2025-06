Barcelona dovodi 'Švedskog Messija', za sitan novac uboli su vunderkinda kojeg svi žele

Roony Bardghji novi je igrač Barcelone, javlja Fabrizio Romano. Švedsko krilo stiže iz Kopenhagena za dva milijuna eura, a danski klub će dobiti i neke bonuse te postotak od buduće prodaje.

Razlog za tako malu odštetu leži u tome što Bardghjiev ugovor istječe u prosincu ove godine. Riječ je o 19-godišnjem krilu koji je rođen u Kuvajtu, ali švedski je državljanin. Slovi za velikog talenta. Već sa 16 godina je zaigrao za Kopenhagen. Zaradio si je nadimak Švedski Messi, a već je ranije bio povezivan s Barcelonom. Prošlu sezonu obilježila mu je teška ozljeda.

