Legendarni brazilski napadač, Ronaldo Nazário (44), nahvalio je u intervjuu za Gazzettu dello Sport Kyliana Mbappéa, ali je također poslao upozorenje PSG-u.

"Mbappé je po karakteristikama dosta sličan meni. Posjeduje nevjerojatnu kvalitetu. Tehnički je izvrstan i brz. Iako je mlad već je postigao puno toga. Sviđa mi se Mbappé"; rekao ej Brazilac te je progovorio o šansama PSG-a da osvoji Ligu prvaka.

Francuski klub nedavno je s tim ciljem osigurao i usluge jednog od najvećih u povijesti - Lionela Messija.

"Još je prerano govoriti tko će osvojiti Ligu prvaka. Kad dođemo do četvrtfinala znat ćemo više kako stvari stoje. PSG je na pole poziciji da osvoji najjače natjecanje na starom kontinentu, ali je jedno pričati o tome, a drugo je igrati. Postoji puno faktora koji utječu na to. Igrao sam za Real pet sezona, u Galacticosima, a nikad nisam uspio osvojiti Ligu prvaka. Nije to matematička jednadžba i to se odnosi i na PSG", naglasio je.

Bolan rastanak

Ronaldo je pet sezona igrajući za madridski Real zabio 104 gola u 177 utakmica, ali ni s Kraljevskim klubom nije osvojio naslov europskog prvaka. Rastanak je bio bolan, a sve je ubrzao dolazak Fabija Capella za trenera 2006. godine.

"Otišao sam protiv svoje volje, imao sam puno problema s trenerom Capellom. Mogao sam imati samo 100 grama preko idealne težine i on bi me izostavio iz momčadi", kazao je prije nekoliko godina za brazilski Fox Sports.

'Razliku na terenu ne čini 100 ili 200 grama'

"Tolerantna sam osoba i želim razumjeti način na koji drugi razmišljaju, ali s Capellom nisam imao nikakvog razumijevanja. Shvaćam ulogu trenera, ali 100 ili 200 grama na terenu ne čine nikakvu razliku", dodao je.

"Nije cijenio moju igru niti ono što sam mogao dati momčadi. Ako bih odigrao loše, bilo je to zato što sam 'debeo'. Naš odnos je iz dana u dan bio sve lošiji, sve do trenutka u kojemu je klub morao odlučiti. A Real se odlučio za Capella", izjadao se Brazilac.