Sve donedavno mislilo se da je jedini i najveći problem Manchester Uniteda upravo trener Ole Gunnar Solskjaer. Norvežanin i bivši golgeter Crvenih vragova smijenjen je prošlog mjeseca, a United je imenovao uglednog Nijemca Ralfa Rangnicka novim trenerom i menadžerom.

Rangnick zaista ima odlične reference, praktički je on stvorio Hoffenheim, Leipzig, Salzburg, a zaslužan je i za promoviranje brojnih trenera koji danas žare i pale Europom. Međutim, u Unitedu ga je dočekao kaos i to možda i veći od onog koji je Solskjaer pokušao obuzdati.

Nijemac je doveden kako bi vratio klub na stare staze slave, ali prvo će morati riješiti gomilu unutarklupskih problema. Nakon što je United jedva iščupao remi protiv Newcastlea u 19. kolu Premiershipa, uslijedile su salve kritika navijača, kao i stručnjaka i bivših igrača, a najglasniji je bio Gary Neville, koji je otkrio koji je trenutno najveću problem s Unitedom.

Ronaldo najveći problem?

Neville je označio upravo najveću Unitedovu zvijezdu, Cristijana Ronalda, kao najveći problem.

"Pogledajte njegov govor tijela, nevjerojatno. Ovo me živcira već dva mjeseca. Govorili smo o tome i ranije ove sezone, kada je poslije utakmice protiv Evertona pobjegao u svlačionicu. Opet je to učinio. Pobjegao je s terena i protiv Watforda, kad je znao da će trener dobiti otkaz. kao i protiv Norwicha", rekao je Neville, koji Ronaldu zamjera ponašanje prema suigračima, ali zamjera i još jednom igraču.

"Ista stvar je i s Brunom Fernandesom. On se žali na suigrače. Njih dvojica su vođe momčadi i porazno je za mlađe igrače kada najbolji igrači momčadi gledaju na ostale kao da nisu dovoljno dobri. S druge strane, pogledajte Cavanija. On je uz te mladiće i on mora biti na terenu. Svi ti iskusniji igrači moraju pomagati mlađima, trebaju se ponašati poput očeva'', rekao je Neville.

Izazvao je kaos

Nevillove riječi nagnale su i Daily Mail da se pozabavi ovom temom, a oni pak optužuju izravno Ronalda za ovaj kaos i nered u momčadi Uniteda. Tvrde kako nedostaje kemije između Cristijana i njegovih suigrača.

Ističu Englezi kako navodno postoji i sukob između Ronalda i kapetana Harryja Maguirea, a o tome je govorio i Neville, kojeg Daily Mail citira.

"Tu nešto ozbiljno nije u redu. Igrači cvile i napadaju jedni druge. Duh svlačionice je stvarno važan i mislim da je to veliki problem koji Rangnick mora pod hitno riješiti'', prenose riječi Nevillea Englezi.