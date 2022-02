Luis Nazario de Lima, poznatiji kao Ronaldo, prije dvadesetak godina žario je i palio nogometnim travnjacima, a mnogi će reći da je u pitanju jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa.

Naravno, da nije bilo velikih problema s ozljedama, Ronaldo bi imao i veću karijeru nego što je imao. Svojim potezima izluđivao je protivnike i oduševljavao navijače, a u razgovoru s Marcom je otkrio tko je po njemu trenutno najbolji napadač.

Dvostruki osvajač Svjetskog prvenstva, bivši igrač Real Madrida, Barcelone, Intera i Milana bio je jasan u svom odabiru.

Kolega Realovac - najbolji

Ako se pita 'brazilskog' Ronalda, najbolji napadač na svijetu je Karim Benzema, odmah iza njega je Robert Lewandowski, dok je treći Erling Haaland.

Možda je i najviše pričao o najmlađem od trojice, Haalandu. Iako je Norvežanin postigao 129 pogodaka u 173 utakmice, Ronaldo mu je pronašao manu:

"Benzema je broj jedan, ali je Lewandowski jako blizu. Haaland će postati sve bolji i bolji, možda jednog dana bude i broj jedan, ali trenutno nema tehniku kao Benzema i Lewandowski", poručio je Ronaldo.

Birane riječi o Mbappéu

Potom se osvrnuo i na Kyliana Mbappéa, koji će od ljeta postati igrač Real Madrida:

"On je iznimno jak, ima nevjerojatnu brzinu i hladnoću u završnici. To će ga jednog dana dovesti do toga da postane najbolji na svijetu", a potom se našalio:

"I pročitao sam negdje da će zarađivati 50 milijuna eura godišnje…Čini mi se da sam igrao u krivo vrijeme", poručio je kroz smijeh.

"Nogomet je industrija koja postaje sve veća i jača, tako da je logično da zvijezde zarađuju sve više i više novaca. To je tako danas zato što je bilo igrača koji su ih inspirirali, igrači poput nas", zaključio je.