Iza nogometaša PSG-a još je jedna neuspješna sezona u Ligi prvaka. Slobodno ju možemo tako nazvati kada se uzme u obzir koliko se novaca trošilo i koji su igrači došli u Pariz kako bi se ostvario jedan cilj - osvoji Liga prvaka po prvi puta u klupskoj povijesti.

U Pariz su ovog ljeta stigli Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma te su se priključili već ionako zvjezdanoj momčadi koju su predvodili Mbappé, Neymar, Di Maria i ekipa. No, ni to im nije bilo dovoljno da se plasiraju u četvrtfinale Lige prvaka. Real Madrid ih je u fantastičnoj utakmici svladao s 3:1 i tako uništio snove "Hollywoodu" u Parizu.

Nakon toga je uslijedilo još nekoliko slabijih predstava i već se počeo pisati o odlascima s Parka Prinčeva. Mnogi smatraju da je Mbappé već u Realu, a kako se ni Messi, ni Neymar neće još dugo zadržati u Parizu.

Legendarni Brazilac

Cijelu situaciju u Parizu komentirao je legendarni Ronaldinho, jedan od najatraktivnijih igrača u povijesti nogometa, čovjek koji je osvojio sve što se da. Upravo je on svoju europsku epizodu počeo u PSG-u u koji je stigao iz Gremija 2001. godine.

U razgovoru za RMC, Ronaldinho se dotaknuo fantastičnog trojca iz Pariza, Messija, Mbappéa i Neymara.

"Oni koji su igrali nogomet znaju koliko je teško kada promijeniš klub, zato smatram da Messiju treba još vremena i da će se on vratiti na svoje. Kad dođeš u novu sredinu, sve se mijenja, od komunikacije sa svima, do stila igre. On će ponovno raditi sjajne stvari", uvjeren je Brazilac koji je poznat kao veliki obožavatelj lika i dijela Lionela Messija s kojim je igrao u Barceloni.

Jedna stvar ga nervira

Potom se osvrnuo na Kyliana Mbappéa:

"Volim Mbappéa, on je sjajan. To je igrač kojeg želiš gledati. Jak je i dobar u driblinzima, a k tome je i nevjerojatno brz. Mlad je i kompletan. Malo me čak podsjeća na Nicolasa Anelku. On će sam odlučiti kamo će ići. Mogao bi i ostati, ali to je sve na njemu, on ima sposobnost prilagoditi se bilo gdje. Nadam se da će pravilno izabrati", poručio je Ronaldinho.

Za kraj se osvrnuo na sunarodnjaka - Neymara:

"On je jedan od najboljih na svijetu i svake godine nešto osvoji. U Brazilu je on naša zvijezda i naš vođa te mi se čini da su ljudi zadovoljniji s njime u odnosu na navijače PSG-a. Ne mogu podnijeti kad mu se zviždi. Mrzim to. Ljudi imaju različita mišljenja i načine razmišljanja, ali se ne fokusiram na to", zaključio je.