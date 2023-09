Fabrizio Romano godinama slovi za najpouzdanijeg stručnjaka kada je riječ o transferima nogometaša i zbivanjima u svijetu nogometa općenito. Sada je otkrio koja mu je informacija koju je dobio promijenila život.

Riječ je o odluci Hasana Salihamidžića i Olivera Kahna da smijene Juliana Nagelsmanna sa trenerske pozicije u Bayernu.

“U Njemačkoj je teško biti ispred Bilda koji ima svojevrsni monopol na sve. Ipak, netko me nazvao u svibnju i rekao mi: 'Nagelsmann van, Tuchel unutra'", govori Romano i nastavlja:

"Bayern, koji je igrao sjajno u Ligi prvaka, bio je prvi u ligi, primio je samo dva gola u Evropi. Ukratko, nešto neobjašnjivo, kao da mi danas govore Simone Inzaghi van, Antonio Conte unutra u Interu.

Kažu mi 'večeras 'skidaju' Nagelsmanna, a ne na kraju sezone'. Takve vijesti mogle bi napraviti veliku zbrku, pogotovo ako nisu istinite.

'Znamo samo nas trojica, kako si to uspio saznati? Sve je istina...'

Zovem izvore blisku Bayernu i Nagelsmannu, ali nitko se ne javlja. Postajem sumnjičav. Čujem drugu osobu i kaže mi: 'Znamo samo nas trojica, kako si to uspio saznati? Sve je istina, objavi informaciju jer će večeras izaći vijest'.

U tom sam trenutku bio u poteškoćama u odnosima s Bayernom, ali sam odlučio vjerovati svom izvoru i proširiti vijest. Totalni šok, lančane reakcije.

Minutu kasnije zovu me iz Nagelsmannovog tima da to demantiraju, a iz Bayerna su bijesni jer to još nisu priopćili Nagelsmannu.

Dakle, stigao sam to objaviti prije nego što je Bayern tu vijest priopćio treneru. Ta vijest mi je promijenila život."

Salihamidžić i Kahn su djelovali samoinicijativno, a zbog odluke da smijene Nagelsmanna na kraju sijene su platili ceh jer su obojica napustila Bayern.