ROMA DOBIVA NOVOG VLASNIKA: Postignut dogovor oko prodaje kluba za iznos od kojeg boli glava

Talijanski gigant AS Roma objavio je u četvrtak da je postignut dogovor između vlasnika Jamesa Pallotte i Dana Friedkina, američkog poduzetnika, oko prodaje kluba za iznos od gotovo 600 milijuna eura.

“AS Roma potvrđuje da je sinoć postignut dogovor između AS Roma SPV LLC, većinskog dioničara AS Roma SpA, i Friedkin Grupe za prodaju kluba. Ugovori su potpisani u srijedu navečer, a vrijednost se procjenjuje na oko 591 milijun eura”, piše u objavi kluba.

Romom je od 2012. predsjedao američki biznismen James Pallotta, koji je dvije godine kasnije posjedovao sve dionice kluba.

Novi vlasnik Dan Friedkin ima 54 godine, na čelu je holdinga koji okuplja desetak tvrtki, a posebno je aktivan u prodaji automobila i hotela, sa sjedištem u Houstonu u Teksasu. Prema Forbesu, njegovo se bogatstvo procjenjuje na nešto više od četiri milijarde dolara (3,6 milijardi eura), što ga čini 504. najbogatijim čovjekom na svijetu.

