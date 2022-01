Luka Modrić i s 36 godina na leđima igra u vrhunskoj formi, a hvalospjevi stižu sa svih strana.

Posljednji koji je 'opjevao' našeg Luku je njegov suigrač iz Reala, Brazilac Rodrygo.

Ovaj krilni napadač je u razgovoru za brazilski TNT pričao o Modriću, a otkrio je i nevjerojatne detalje.

Otac i sin

Istaknuo je kako mu je velika čast što igra s Modrićem u istoj momčadi, ali i da on hrvatskog kapetana zove ocem, a Luka njega sinom!

"To je sve krenulo kada mi je Modrić rekao da ga moram poštovati jer ima toliko godina da mi može biti otac. Od tada ga zovem 'oče', a on mene 'sine'. S njim je užitak igrati, on je najbolji nogometaš s kojim sam ikad imao prilike igrati, ali i najbolji kojeg sam ikada gledao. Prekrasno je iskustvo imati ovakav odnos s Modrićem", rekao je Rodrygo.

Rodrygo ima 21 godinu dok naš Luka ima 36.

'Još samo da nam se on pridruži...'

Potom je Brazilac otkrio svoje velike želje. Jedna se ostvarila, a za drugu ćemo morati pričekati ljeto.

"Moj san je oduvijek bio da zaigram za Real Madrid. Ni ne razmišlja o drugim klubovim te se nadam da ću dugo ostati u Madridu. Prava je uživancija igrati s nogometašima poput Benzeme, Viniciusa, a nadam se da će nam se u napadu pridružiti i Kylian Mbappe", otkrio je Rodrygo.

Rodrygo je stigao u Real 2019. godine iz Santosa za 45 milijuna eura. Od tada je za Kraljevski klub skupio 85 nastupa u svim natjecanjima te je postigao 11 pogodaka i podijelio 17 asistencija. S Realom je ugovorom vezan do 2025. godine.

