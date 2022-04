Španjolski nogometni velikan Real Madrid učinio je veliki korak prema plasmanu u polufinale Lige prvaka nakon što je u prvom susretu četvrtfinala na Stamford Bridgeu svladao Chelsea s 3:1.

Sjajnu utakmicu odigrao je hrvatski kapetan, Luka Modrić, ali je apsolutni junak susreta bio trostruki strijelac Karim Benzema (21, 24, 46). Pogodak za domaćine zabio je Kai Havertz (40).

Riječi hvale na račun Kraljevskog kluba pljušte sa svih strana, a javio se i legendarni engleski branič, Rio Ferdinand.

Za njega je sve jasno

On zna kome treba ići Zlatna lopte ove godine, za njega nema dvojbe.

"Počnite gravirati ime Karima Benzeme na Zlatnu loptu. Dobitnik ove godine je jasan, priča je gotova. Samo jedan igrač ju može dobiti, a to je neumorni Karim Benzema. On je svojim golovima Real doveo na korak do naslova u La Ligi i još bliže polufinalu Lige prvaka. Real leti, a on ih nosi", počeo je Ferdinand.

"Dok je Cristiano Ronaldo bio u Realu, Benzema je ponizno prihvatio ulogu iz sjene, jer je znao koliko Portugalac znači klubu. Sada je iskoračio iz te sjene, ima 34 godine i najbolja je devetka na svijetu. On je na drugoj razini. Zabija golove, dijeli asistencije, njegov osjećaj za igru…Sve radi savršeno", oduševljeno je poručio bivši branič Manchester Uniteda.

Francuski napadač ove je sezone odigrao 36 utakmica u svim natjecanjima, a pritom je postigao 37 pogodaka te ih još 13 namjestio. Bio je ovo njegov drugi hat-trick u posljednje dvije utakmice Lige prvaka.