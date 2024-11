Amorim nije zadržao van Nistelrooya jer ga navijači previše vole

Portugalski stručnjak Ruben Amorim danas je i službeno preuzeo klupu Manchester Uniteda. Znalo se da će do toga doći već neko vrijeme jer Amorim je kao novi strateg najavljen praktički one sekunde kad je Erik Ten Hag otpušten. Njegova je odluka bila da klupu preuzme u sljedećoj reprezentativnoj stanci, a za to je vrijeme momčad vodio Ten Hagov pomoćnik i legendarni napadač Uniteda Ruud van Nistelrooy.

Van Nistelrooy je odradio odličan posao i vratio u život posrnulog velikana te je u četiri utakmice na klupi Crvenih Vragova ostao neporažen ostvarivši tri pobjede i jedan neriješen rezultat. Očekivalo se kako će se dolaskom Amorima vratiti na prijašnju poziciju pomoćnog trenera, ali to se ipak nije dogodilo pa ga je Portugalac obavijestio da može tražiti novi posao. Cijelu je situaciju u svom podcastu prokomentirao legendarni branič Uniteda i van Nistelrooyev bivši suigrač Rio Ferdinand.

Foto: Profimedia

On tvrdi kako Amorim nije zadržao legendarnog Nizozemca u svom stožeru jer ga navijači previše vole."Mislim da nije ostao zbog toga što je novom treneru teško doći u klub i imati pokraj sebe jednog od najboljih napadača u povijesti kluba. Navijači ga obožavaju, voljeli su ga prije, a sada ga vole još više. Kad god bude teško, čim dođe do krize rezultata znate da će navijači htjeti da se vrati Ruuda."

Van Nistelrooy je istinska legenda Uniteda i jedan od najboljih napadača u povijesti kluba. U pet godina u Manchesteru nastupio je za Crvene Vragove 219 puta i zabio 150 golova, a u sezoni 2002./03. osvojio je i Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca Premiershipa. 2006. napustio je United i potpisao za Real Madrid gdje se zadržao do 2009., a umirovio se 2012. igrajući za Malagu. Za reprezentaciju Nizozemske zabio je 35 puta u 70 nastupa.

