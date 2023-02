Slavni bivši engleski nogometaš Rio Ferdinand prisjetio se kako je 2012. godine razgovarao s Lukom Modrićem. Hrvatski kapetan koji je tad branio boje Tottenham Spursa htio je doći u United, no engleski velikan tada je ipak odlučio dovesti Japanca Shinjija Kagawu iz Borussije Dortmund za 16 milijuna eura. I njihov izbor se pokazao kao loš...

Promašaj umjesto Luke

"Rio Ferdinand molio je svojedobno Luku da potpiše za Man United ali klub s Old Trafforda odlučio se dovesti totalni promašaj za 17 milijuna funti", stoji u pisanju britanskog Expressa.

Rio Ferdinand je otkrio kako je to izgledalo...

"Sjećam se da sam razgovarao s Lukom Modrićem i pitao ga hoće li napustitiTottenham, a on je rekao kako misli da hoće, ali nije bio siguran kamo će otići, u kojem će klubu nastaviti karijeru. Rekao sam mu: 'Slušaj Luka, moraš doći u United, čovječe', na što mi je on odgovorio: 'Gle, želim postati prvi Hrvat u povijesti Uniteda. Možemo li to ostvariti?" - kazao je Rio Ferdinad u svojoj emisiji Vibe with Five i dodao kako se to ipak nije ostvarilo, iako je razgovarao s ljudima u klubu i sa Sir Alexom, ali on je imao druge planove.

Modrić ispisao povijest

"Već je bio dogovorio sve oko transfera Shinjija Kagawe. Doveli su njega, a Modrić je otišao u Real. Ostalo je povijest", istaknuo je Ferdinand.

Modrić se prvi i zadnji put iz HNL-a preselio u engleski nogomet 2008. i potpisao za Tottenham. Nakon više od 150 nastupa za Spurse, otišao je u ljeto 2012. godine put Madrida, kako bi napravio korak naprijed u karijeri u dresu najtrofejnijeg kluba svijeta.

Modrić je od tada osvojio pet Liga prvaka, tri naslova La Lige, Ballon d'Or i Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva 2018., tijekom slavne karijere za klub i jedinu nam domovinu Hrvatsku. Kagawa je u međuvremenu igrao samo 57 puta za United prije nego što je 2014. otišao u Dortmund.

'Razgovarao sam s Thiagom i doveli Fellainija'

"Mislio sam da mogu doprijeti do svakog igrača koji je slobodan ili koji je nadolazeća zvijezda. Razgovarao sam čak i s Thiagom prije nego što je iz Barcelone otišao u Bayern, taj transfer se skoro dogodio, ali doveli smo Fellainija", izjavio je Rio Ferdinand.