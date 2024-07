Nogometaši Rijeke poraženi su od Karlsruhera rezultatom 0-1 u drugoj test utakmici tijekom austrijskih priprema.

Ponovo se igralo dva puta 60 minuta, a nakon 'nule' u sat vremena tijekom kojih je prva postava bila na travnjaku, iskustvo gostujućih pričuva došlo je do izražaja u nastavku kada su kaznili jednu neopreznost u branjenju odbijene lopte i postigli jedini pogodak na utakmici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvom poluvremenu, u kojem su igrale one nominalno prve postave, gledali smo otvorenu utakmicu koja je mogla otići u oba smjera. U nastavku utakmice mlada riječka momčad nije se uspjela kvalitetno suprotstaviti iskusnijoj postavi Karlsruhera u čijoj su, nominalno drugoj, postavi bili igrači koji imaju troznamenkasti broj nastupa u Bundesligi i 2. Bundesligi. To je i rezultiralo inicijativom Karlsruhera koji je do pogotka Schleusenera imao dvije odlični prilike od kojih je jednu Zlomislić obranio. U 98. minuti Schleusener je ipak poentirao, Bauer je iskosa pucao u blok Majstorovića, lopta se odbila u peterac, a Schleusener pogodio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječani su u dosadašnjem dijelu priprema imali stopostotni rezultatski učinak, pobijedili su Koper (1-0), Primorje iz Ajdovščine (7-1) i Nyiregyhaze Spartacus (3-1), a iduću provjeru igraju u srijedu kada će im suparnik biti austrijski doprvak RB Salzburg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa