Nogomet su pobjede, nogomet je strast ali nogomet je danas i biznis. Kod svih klubova, u svim natjecanjima...

Nogometaši Rijeke danas su navečer na Rujevici, u uzvratnom susretu 3. pretkola Konferencijske lige, pobjedom nad škotskim Hibernianom (4:1) uvjerljivo prošli u playoff natjecanja a za ulazak u grupnu fazu novog europskog natjecanja Riječani će se boriti s neugodnim grčkim PAOK-om.

No, Tomićevi nogometaši borit će se i za veliku novčanu nagradu od Uefa-e, od koje ove sezone još nije dobila nikakve premije...

Novčana nagrada se daje nakon ispadanja

Naime, one se do zadnje runde prednatjecanja Kvalifikacijske lige daju nakon ispadanja, a kako je Rijeka do sada samo pobjeđivala u Europi, još nije niti dobila nikakve novce.

Ako kojim slučajem ispadne u play-offu Konferencijske lige, za utjehu će dobiti 750 tisuća eura. Ako pak prođe aktualnog viceprvaka te pobjednika kupa Grčke, za plasman u grupnu fazu novog natjecanja Riječanima Uefa jamči početnu zaradu od 2.94 milijuna eura, a nakon što budu poznati svi sudionici ovog natjecanja, izvršit će se dodatni priljev novca.

Formirat će se lista klubova

Znači, formirat će se lista klubova tog natjecanja prema desetogodišnjem koeficijentu Uefe, a klubovi će dodatni novac dobivati ovisno o mjestu na toj ljestvici.

Primjerice, najslabije rangirana momčad Konferencijske lige dobit će dodatnih 44.5 tisuća eura, dok će najbolja dobiti 32 puta veći iznos, odnosno 1.42 milijuna eura. Remi u skupini Konferencijske lige donosi 166, a pobjeda 500 tisuća eura.

Sve u svemu, sjetila se Uefa kako će dodatno motivirati a time promovirati svoje novo natjecanje, kako ne bi previše kaskala za Ligom prvaka i Europa ligom.