Nogometaši Rijeke u subotu dočekuju Dinamo (Stadion HNK Rijeka, 17.05 sati) u utakmici 12. kola Hrvatski telekom Prve lige. Bit će to ogled prvo i drugoplasirane momčadi ove na ljestvici, a prvi ogled u Maksimiru okončan je rezultatom 3:3.

“Ispred nas je jedna velika utakmica, bitna, ali nije ključna jer još ima puno utakmica do kraja. Imamo dosta problema u sastavljanju ekipe, posebno u zadnjem redu, rekao je Goran Tomić, trener Rijeke.

Uistinu puno problema ima Tomić koji će na Dinamo ići bez Krešića, Galovića, Tomečaka, Brauta, Galešića i Bušnje.

Ademi otpao do daljnjega

No ni na Maksimiru situacija nije bajna. Trener Damir Krznar također neće moći na Rujevicu poslati najbolju momčad koju ima.

"Nažalost, Ademijeva je ozljeda teže prirode, bit ćemo bez njega nekoliko tjedana. Hoće li to biti četiri, pet ili šest tjedana zasad je teško prognozirati. Ademi nosi posebnu energiju, on je snažan kohezivni faktor unutar momčadi, ali sigurno ćemo naći unutarnje rezerve. Nije floskula kad kažemo da imamo 25 fantastičnih igrača koji u svakom trenutku mogu ravnopravno konkurirati tako da ćemo uvijek naći dobru alternativu. Što se tiče Oršića i Franjića, i dalje je utrka s vremenom kako bi bili spremni za utakmicu u Rijeci, ali još ne mogu potvrditi hoće li igrati. Jedino je sigurno da nećemo ništa riskirati, igrat će samo ako budu posve spremni. Kažem, zaista imamo fantastične igrače u kadru, tko god uđe u sastav spreman je odgovoriti izazovu, to nas veseli", rekao je uoči utakmice trener DInama pa dodao:

"Iznimno nas veseli utakmica protiv Rijeke, ogled dviju momčadi koje su do ovog trenutka pokazale najviše, momčadi koje su pred stanku bile iznimno pucački raspoložene i postigle puno pogodaka tako da očekujemo zanimljivu utakmicu, pravi nogometni praznik i spektakl. Uostalom, i ta utakmica u Zagrebu na početku prvenstva bila je puna preokreta, dobre dinamike, sjajnih akcija. Nadam se da će i sad biti atraktivna za gledatelje iako mi treneri to, doduše, katkad baš i ne volimo. Rijeka je sad možda naš najveći takmac i ovo je fantastičan trenutak za provjeru naših sposobnosti, a vjerujem da je naša momčad ostala na razini na kakvoj je bila prije stanke. A, kad smo takvi, nema nam ravnih."

